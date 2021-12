La verdadera razón por la que Danilo Carrera y Michelle Renaud se reunieron

Los fans de inmediato especularon sobre una supuesta reconciliación (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

Este 22 de diciembre, Michelle Renaud sorprendió a sus 4 millones y medio de seguidores con un reencuentro inesperado, ya que se dejó ver en compañía de su ex pareja conviviendo con su pequeño hijo.

A través de sus historias, compartió que habían llevado a Marcelo a una estética para cortarle su larga cabellera, en las imágenes el niño estaba sentado en una silla con mientras su mamá y Danilo Carrera se ayudaban para pasar la rasuradora por su cabeza.

El inesperado encuentro provocó que algunos fans de Danilo y Renaud aseguraran que habían reiniciado su relación o estaban en vías de volver a ser novios, pero en realidad se trató de un encuentro amistoso, ya que Marcelo se llevaba muy bien con el actor de Contigo Sí cuando estaba de novio con su mamá.

Aunque la historia ya no está disponible en el perfil de la actriz, algunas cuentas de fans lograron recuperarla en fotografía y la resubieron como uno más de los encuentros que han tenido, ya que en agosto de este mismo año, Michelle Renaud subió un video donde estaba vestida Black Widow, su hijo Marcelo como Black Panther y Danilo como Wolverine mientras bailan en la calle.

Así aparecieron juntos este 22 de diciembre (Foto: Instagram/@michellerenaud recuperado por @danilo_michelle_forever)

En noviembre, fue Michelle Renaud quien desmintió cualquier especulación de un regreso y aseguró que lleva un año soltera. Ante este hecho, Danilo reaccionó de una manera inesperada.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz de múltiples producciones de Televisa escribió: “Este año soltera me ha enseñado que es mejor construir sueños sola y caminar a ellos acompañada de alguien hermoso que se ve en otro lado, que es mejor tener un buen amigo que un punching bag, que la risa y la magia no es cuestión de sincronía, es cuestión de alegría”, se lee en la publicación del mes pasado.

Los tres se disfrazaron de personajes de Marvel (Foto: Instagram/@michellerenaud)

“Si estás fantaseando con el amor, todavía eres soltero en el interior de tu corazón, sin importar cual sea tu relación actual”, concluyó Michelle en la publicación, quien retomó esta última frase de Pratik Akkwar.

Entre sus seguidores, la reflexión causó conmoción, pues en fechas recientes se había reportado que la ex RBD ya había regresado con el ecuatoriano. Sin embargo, la reacción que causó más extrañeza fue la de el mismo Danilo, quien sencillamente comentó una cadena de emojis en forma de fuego en la caja de comentarios de la publicación.

La noticia de su supuesto regreso, que aparentemente no ocurrió, se dio a través de una foto que publicó Michelle en sus redes sociales.

Así fue la publicación sobre el amor (Foto: Instagram/@michellerenaud)

En su perfil, Michelle compartió una fotografía besando a Danilo y compartió una enternecedora reflexión sobre los besos dados en los labios y las razones para besarse así: “Siempre me he preguntado ¿Por qué damos besos? … Les quiero compartir esta respuesta que me dio mi persona favorita”, inició la actriz, dando a entender que Danilo es su “persona favorita”.

Cabe señalar que, cuando anunciaron su separación en enero de ese año, la pareja remarcó que una de las grandes razones para terminar su relación fue que Danilo no estaba listo para convertirse en padre; lo cual hace un gran contraste con Michelle, quien ha expresado su deseo de traer al mundo un hermano menor para Marcelo en múltiples ocasiones.

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, comentó Renaud en un extenso video que publicó en su cuenta de Instagram a principios de este año para explicar su rompimiento.

