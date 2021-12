Romina Marcos reveló que Niurka la protege con santería

En el programa también hablaron sobre la carrera como cantante de Romina Marcos (Foto: Instagram/@mienbrosalairetv)

Romina Marcos, hija de la controversial Niurka, confesó que su mamá tiene una religión muy particular y gracias a ella está protegida ahora que su carrera como bailarina y cantante ha comenzado a despegar.

Fue en una entrevista con TvNotas, donde la influencer contó que la vedette practica la santería y añadió que no es algo “malo” como normalmente se piensa.

“Muchas personas piensan que es una religión fea, pero es una fe muy bonita, te hacen limpias para proteger y prevenir”, expresó.

Respecto a “los trabajos” que supuestamente pueden hacerse para alejar o atraer personas, la participante de Las estrellas bailan en Hoy contó que no funciona así.

“Muchos piensan eso, pero no es así. Si quieres alejar a alguien de tu vida, pides que lo alejen de ti, pero no le hacen daño a la persona. Es una religión muy difícil, que lleva tiempo, dedicación y respeto y por medio de mi mamá nos protegen, a ella la protegen de las envidias”, señaló.

Romina dijo que su mamá le da pulseras de protección (Foto: Instagram/@romimarcos)

En este sentido, puntualizó que Niurka busca protección de las personas que envidian su “belleza y su forma de ser”. Romina expresó que en su caso, también necesitaba este tipo de ayuda debido al incremento de su popularidad en el baile y la música.

“También me tengo que proteger por medio de pulseritas que mi mamá manda a hacer con gente de su religión y siempre traigo una pulsera puesta. Yo soy hija de Yemayá, la santa del mar y cada vez que voy al mar tengo que pedirle permiso para entrar porque si no, me puede llevar con ella. Una vez casi me ahogo por no pedir permiso, hay que tener cuidado”, remarcó.

Cabe recordar que hace unos días, Las Estrellas bailan en Hoy llegó a su final. La competencia de danza entre personalidades del medio artístico culminó su segunda temporada al coronar a Romina y Josh Gutiérrez como el dúo con los mejores pasos de baile.

El matutino Hoy finalizó su concurso de baile con las siguientes parejas, Romina y Josh, Mariazel y Yurem, Gaby y Agustin, Arantza y Tony y, por último, Pía y Moisés. Las cinco combinaciones se enfrentaron para ganar el premio del exitoso segmento de televisión.

Romina Marcos ganó en el concurso (Twitter@programa_hoy)

Para la ceremonia de clausura, Hoy se engalanó con la presencia de la cantante Yuri, quien fungió como juez especial en la mesa de críticos compuesta por Andrea Legarreta, Latin Lover, Ariel Padilla y la llamada “Juez de hierro”, Lola Cortés. No obstante, cabe resaltar que la cantante de El apagón no pudo emitir calificaciones, pero sí comentarios y críticas.

La competencia subió el nivel de las emociones cuando la cuarta y quinta coreografía fueron evaluadas como perfectas. Josh y Romina presentaron todo un show en las alturas. El alto riego y nivel de dificultad fue respondido cuando Legarreta, Latin Lover, Ariel Padilla y Lola Cortés les pusieron 10.

Finalmente se entregó el reconocimiento a la pareja ganadora del concurso. Romina y Josh Gutiérrez se coronaron como los vencedores, mismos que se habían destacado en la competencia con el promedio perfecto. De este modo, Pía Sanz y Moisés Peñaloza se quedaron con el segundo puesto.

