“Noche de fuego” se encuentra a un paso de los Oscar 2022

La cinta es dirigida por Tatiana Huezo (Foto: Netflix)

La película mexicana Noche de fuego dio un paso más hacia la nominación al Oscar. La cinta dirigida por Tatiana Huezo avanzó para posicionarse como contendiente a “Mejor Película Internacional” en la próxima entrega de La Academia. Por otro lado, Una película de policías no fue contemplada en la rama documental.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización que otorga el galardón, publicó la llamada Lista corta o short-list donde figuran 15 filmes por cada categoría. Cabe resaltar que anterior a esta revelación, el listado contenía 130 largometrajes por estatuilla.

Noche de fuego sigue en la contienda para hacerse un lugar en la nominación de “Mejor Película Internacional”. En esta categoría también se hallaron países como Austria, Bélgica, Alemania, Italia y Japón con largometrajes como Great Freedom, Playground, I’m Your Man, The Hand of God y Drive my car, respectivamente.

"Noche de fuego" puede ser vista en Netflix (Foto: EFE/José Méndez)

Dicha selección aún se va a reducir más para finalmente dar a conocer las nominaciones a los Premios Oscar 2022. Las cintas contendientes a la estatuilla serán dadas a conocer hasta febrero del próximo año, ya en la antesala a la ceremonia.

Por otro lado, Una película de policías de Alonso Ruizpalacios no logró avanzar en su categoría. El largometraje estaba en la disputa por la categoría “Mejor Largometraje Documental”, no obstante, no se le nombró en la lista corta, por lo que Noche de fuego es la única representación mexicana en el Oscar 2022.

Las plazas en “Mejor Largometraje Documental” fueron ocupadas por trabajos como Ascension, Ática, Julia, las cintas sobre artistas musicales como Billie Eillish y la icónica banda de los 60′s The Velvet Underground.

"Noche de fuego" avanza hacia la premiación más importante del cine (Foto: Netflix)

Cabe señalar que la más reciente lista de películas de La Academia no contempló todas las categorías de la premiación. Solamente develó 10 de estas, siendo “Mejor Largometraje Documental”, “Cortometraje Documental”, “Película Internacional” Maquillaje y Peinado”, “Música Original”, “Canción Original” Cortometraje de Animación”, “Cortometraje de Live-action”, “Efectos de sonido” y “Efectos Visuales”.

Quedan pendientes por conocer a las contendientes por estatuilla hacia el director más destacado y película que marcó el año. Igualmente, estas serán puestas al público hasta febrero 2022, cercano al día de la entrega del reconocimiento que se celebrará en marzo de 2022.

La cinta Noche de fuego no sería la primera en coronarse en dicha rama del Oscar. Anteriormente, Alfonso Cuarón se llevó el reconocimiento por Roma, estrenada en 2018. Además el cineasta mexicano triunfó en “Mejor Dirección” y “Mejor Fotografía” esa misma noche. En las últimas dos entregas del Oscar, la estatuilla a “Mejor Película Internacional” fue dada a Corea del Sur y Dinamarca. Por su parte, el país asiático ganó con Parásitos, mientras que los europeos con Otra ronda del director Thomas Vinterberg.

"Una película de policías" no pudo avanzar más hacia el Oscar (Foto: Instagram/@monicadelcarmen_actriz)

Tanto Noche de fuego como Una película de policías pueden ser disfrutadas en la plataforma de streaming Netflix, siendo esta última una producción original de la misma. Basada en la sinopsis, Noche de fuego es una cinta sobre tres amigas que buscan sobrevivir a la violencia provocada por el narcotráfico, ya que habitan una zona de cultivo de amapola.

Noche de fuego contó con las actuaciones de Ana Cristina Ordóñez, Blanca Itzel Pérez y Camila Gaal y fue dirigida por la cineasta nacionalizada mexicana Tatiana Huezo. A su vez, la cinta está inspirada en la novela homónima de Jennifer Clement, quien fue consultada a lo largo de la realización de la película.

Podría ser Tatiana Huezo quien enaltezca una vez más al cine mexicano en los Premios Oscar. La primera estatuilla para el país se dio en el año 1949, cuando Emile Kuri triunfó por la película La heredera. A la lista se sumaron Alfonso Cuarón, siendo este el más ganador con un total de cinco galardones, así como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y el director de fotografía Emmanuel “El chivo” Lubezki.

