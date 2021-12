Eric Clapton le ganó un juicio a una mujer que puso a la venta en internet una copia pirata de uno de sus discos por 11 dólares

Eric Clapton por derechos de autor a una mujer de 55 años en Alemania que trató de vender por eBay un disco pirata suyo. EFE/WARREN TODA/Archivo

El guitarrista Eric Clapton ha demandado con éxito a una mujer en Alemania que puso a la venta un CD pirata en eBay por aproximadamente 11 dólares. La mujer ni siquiera vendió el CD, pero haberlo enlistado le costará unos 3.500 dólares en costos judiciales por infracción de derechos de autor, según el medio de comunicación alemán DW.

Clapton, un célebre artista aclamado por éxitos como Tears In Heaven, Cocaine, Sunshine Of Your Love (con el supergrupo Cream) o la versión de I Shot The Sheriff de Bob Marley, demandó a la mujer de 55 años que vive en una pequeña ciudad alemana a norte de Colonia, alegando que la grabación que vendía infringía sus derechos de autor.

La viuda afirmó que su difunto esposo compró el CD en una tienda departamental en 1987, pero a la corte no le importó si fue comprado legalmente, ni si ella sabía que vender el CD era una violación de los derechos de autor.

Según los informes, la mujer intentó vender el CD por solo 9,95 euros, o aproximadamente 11,20 dólares estadounidenses. Ahora se ve obligada a pagar los honorarios legales tanto para ella como para Clapton, que suman alrededor de 3.400 euros o 3.500 dólares estadounidenses. El CD de la mujer no fue incautado, pero si intenta vender la música nuevamente, enfrenta hasta seis meses de prisión y cientos de miles de dólares en multas.

Eric Clapton tiene una carrera de más de 50 años en los escenarios. (AP)

No está claro qué canciones estaban en el CD pirata, pero por la fecha de la compra del mismo se puede intuir que traía grabaciones del que Clapton lanzó en 1986, y los shows en vivo siguieron ese año y durante 1987. En julio y agosto del ‘86, Clapton tocó en conciertos en Birmingham, Inglaterra y Londres antes de pasar a Boston y Nueva York en el otoño. La gira de agosto también incluyó un espectáculo en el Royal Albert Hall de Londres el 12 de enero de 1987 y, según Setilist.fm, esa actuación incluyó el trabajo en solitario de Clapton junto con canciones de su época con Cream y Derek and the Dominoes.

Según el juez del tribunal alemán que falló a favor del músico británico, que la mujer no haya comprado el disco o que desconociera que era una copia ilegal, no es un argumento válido para desligarse de responsabilidad.

Sin embargo, la defensa de la mujer dice que apelará el fallo de la demanda y señaló que se deberá comprobar si el caso es competencia de un tribunal de la Unión Europea, así como se deberá constatar si las leyes comunitarias sobre derechos de autor para procesos judiciales como este siguen vigentes después del Brexit.

Además de la sanción ya impuesta y la amenaza de prisión si intenta vender nuevamente el álbum, la mujer enfrenta una posible multa de 250.000 euros, casi 283.000 dólares.

Este es el último episodio de una larga lista de polémicas que ha protagonizado Eirc Clapton, desde sus diatribas racistas en la década del 70, hasta su conocida oposición a las políticas anticovid y los mandatos obligatorios de vacunación durante la pandemia del coronavirus.

