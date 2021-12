Autoridades obtienen orden de registro del teléfono de Alec Baldwin

Imagen de archivo actor estadounidense Alec Baldwin. EFE/ Erik Thomas

Un juez de Nuevo México autorizó el pasado jueves 16 de diciembre una orden de registro para que las autoridades de este estado americano puedan incautar el teléfono del actor Alec Baldwin con el fin de obtener más información de lo que pasó antes y después del incidente en el rodaje de Rust en el que Halyna Hutchins, directora de fotografía murió por un disparo.

Según la orden de registro, las autoridades podrá buscar mensajes, registros de llamadas, fotos y vídeos, así como cualquier mensaje privado enviado por el actor en redes sociales en relación con la película Rust. También cualquier archivo eliminado en el teléfono que tengan que ver con la cinta.

La solicitud, a la que han tenido acceso medios de comunicación estadounidenses, explica que ya se pidió el teléfono del actor en otra ocasión pero sus abogados requirieron una orden de registro.

(Grosby Group)

Según los documentos, obtenidos por el portal TMZ, el también productor les contó a las autoridades detalles que, de momento, se desconocían sobre los correos electrónicos entre la armera principal Hannah Gutiérrez Reed y él actor, en los que ella le mostraba una pistola de mayor tamaño y se decantó, junto a ella, por un revolver de tipo “45 Colt”.

Baldwin, Hannah Gutiérrez y David Halls, el asistente de dirección, son los tres implicados principales en la investigación ya que fueron los últimos que tocaron el arma antes del fatal accidente del pasado 21 de octubre del presente año.

Durante la primera semana de diciembre, Baldwin tuvo la oportunidad de hablar por primera vez sobre lo acontecido en el rodaje de Rust para la cadena ABC, con George Stephanopoulos, ex Secretario de Prensa de la Casa Blanca que actualmente trabaja como corresponsal jefe de Washington y como presentador del programa de noticias del domingo por la mañana This Week.

Ahí el intérprete de Pearl Harbor negó haber disparado intencionalmente el arma que le quitaría la vida a Halyna Hutchins: “No se apretó el gatillo. Yo no apreté el gatillo. Nunca apuntaría con una pistola a alguien y apretaría el gatillo”, aseveró Baldwin antes los cuestionamientos del periodista, George Stephanopoulos.

“La responsabilidad de actor cambió después de lo que ocurrió en esta película (…) No sé si vuelva a hacer una película, no sé si mi carrera esté terminada. Pero eso no es lo que más me importa hoy. Me despierto todas las noches con imágenes horribles”, señaló sobre el futuro de su carrera.

Una de las frases que más llamó la atención fue cuando negó haber sido un ajuste de cuentas, ya que el actor habría tomado una decisión más trágica de haber sido así: “No creo que soy responsable de lo que pasó. Si lo creyera, me hubiera matado. Y eso no es algo que digo a la ligera”.

Asimismo, Baldwin se pronunció sobre la ola de demandas y solo justifico la de la pareja de la directora: “[...] Hubo gente que me demandó antes de que Matthew me demandara, con razón, a favor de su hijo (en relación al esposo de Hatchins). Aquí hay algo”, concluyó Baldwin.

Y es que, la supervisora del guion de la película, Mamie Mitchell, y el jefe de iluminación, Serge Svetnoy, han presentado diversas demandas contra Baldwin y otros miembros de la producción por poner en riesgo la seguridad de los empleados.

Cabe señalar que dentro de los integrantes de la producción de Rust han tenido un choque de opiniones, ya que algunos señalaban un ambiente laboral precario y otros defendían las condiciones de trabajo donde cerraron filas en favor de Alec Baldwin.

SEGUIR LEYENDO: