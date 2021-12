Daniela Berriel continúa proceso contra Eduardo Ojeda por abuso sexual: “Va a salir a mi favor”

Daniela Berriel, quien denunció a Eduardo Ojeda por presuntamente haber abusado sexualmente de ella en Guerrero, en marzo de 2020. Él logró su libertad el marzo de este año, pero la actriz está dispuesta a continuar esta batalla legal sin importar cuánto tiempo pase.

La noche de este miércoles en la Black Carpet de Paramount+, Daniela Berriel dio una actualización de cómo ha continuado su caso en contra de Eduardo Ojeda, pues el septiembre pasado dio a conocer que procedería con un amparo después de que se pensó que su presunto abusador habría conseguido su libertad absoluta.

La actriz confesó que, pese a los largos meses en medio de procesos legales, ella se siente con ánimos para continuar, pues los abogados con los que actualmente está llevando su proceso adelante, han logrado que el amparo vaya por un buen camino. Sin embargo, las esperas ahora son mucho más largas y podría ser hasta el próximo año que se logre ver algún resultado o cambio.

“Va caminado muy bien, entonces son tiempos muchísimo más largos, entonces sí, me dieron fecha para enero, febrero, marzo. O sea, todavía va a faltar un poco, pero claro que está caminado muy bien. La verdad es que el amparo está muy bien hecho, entonces confío muchísimo en que va a salir a mi favor”, dijo la actriz a los medios.

Berriel dijo que, a comparación de otros casos, él suyo está repleto de confusiones, las cuales han causado que Ojeda esté en libertad, pero no piensa dejar de lado su búsqueda de justicia ya que ha sabido de casos en los que, después de varios años, se llega a un juicio oral. “Por no quitar el dedo de renglón, yo creo que van a pasar cosas buenas”, comentó.

Daniela busca llegar a su propio juicio oral para de esta forma presentar todas sus pruebas, así como a sus testigos y que, al mismo tiempo, se tenga que confrontar con el presunto abusador sexual, pues está segura de que ella ganaría este proceso si se llegase hasta esta instancia.

Cuando la actriz fue cuestionada sobre una posible disculpa pública o alguna reparación del daño, ella confesó que sí tiene interés por que Eduardo tenga que entregar dinero, pero no para ella, sino para otras mujeres que hayan sufrido algún tipo de abuso.

“Lo he pensado y a mí me encantaría porque esta persona tiene mucho dinero, me encantaría que hiciera algo por las mujeres, que ese dinero se usara para el bien, que repararan el daño de muchas mujeres. Entonces yo creo que sería una buena forma de usar su dinero, y no comprando personas”