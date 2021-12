Selena Gómez producirá una serie en español para la plataforma de Televisa y Univision

Selena Gomez debutará como productora con su propia serie en español (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Univision anunció que se asoció con Selena Gomez para producir una serie que será transmitida a través de la plataforma de streaming en 2022.

Este martes la televisora Univision anunció a través de un comunicado de prensa que Selena Gomez es su nueva socia, quien será la productora ejecutiva de su primera serie en español Mi Vecino, el Cartel, con su propia compañía July Moon Productions.

La empresa detalló que esta serie es de crimen y se basará en un asesinato real que en su momento conmocionó a Texas. Se narrará la historia de Juan Guerrero Chapa, un abogado del Cártel del Golfo que también tenía relaciones con el gobierno de los Estados Unidos.

Esta serie constará de tres partes que explorarán cómo “el asesinato reveló los tentáculos de los carteles mexicanos en Estados Unidos” y la forma en que todos estos hechos provocaron que, poco a poco, se desenvolviera caos en la ciudad.

Gomez llevará a la pantalla un caso criminal real que sacudió a Texas y develó los vínculos de autoridades con el gobierno de EEUU (Foto: EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo)

“Gracias a un acceso sin precedente al fiscal encargado, extensos archivos del caso y entrevistas, la serie revela un drama familiar que involucra a los padres, riñas familiares y una sed de venganza, además de los detalles que siguen apareciendo hasta hoy, ya que la búsqueda por justicia continúa”, se lee en la misiva.

Por su parte, la actriz y cantante también habló de lo que significa para ella este nuevo proyecto en su carrera y poder llevar a la pantalla chica esta historia de crimen.

“Soy fanática de las series sobre crímenes reales, y el caso del homicidio de Juan Guerrero Chapa me interesó inmediatamente. No solo tuvo lugar cerca de donde crecí en Texas, sino que es una historia como ninguna. Estoy muy entusiasmada de asociarme con Univision y realmente develar todos los aspectos que escondía su doble vida”, dijo Gómez.

La plataforma es el resultado de una fusión entre Univision y Televisa (Foto:Televisa/Univision)

Según compartió el Vicepresidente Ejecutivo de la plataforma que lanzará Univision, Rodrigo Mazón, ya que esta empresa es la más importante creadora de contenido en español para Estados Unidos, tienen como prioridad ofrecer proyectos originales a su público, pero también de buscar historias culturalmente relevantes para sus consumidores, así como también invertir en creadoras latinas.

En el comunicado, la empresa también resaltó sus esfuerzos por producir contenido de calidad en español para un público no sólo de habla hispana, pues pretenden distribuir sus proyectos a nivel internacional con la plataforma de streaming. Tal es su reciente acuerdo con Eugenio Derbez, quien también colaborará en la creación de nuevas producciones.

Por otro lado, se menciona que dicha plataforma que será lanzada el próximo año, ofrecerá dos formas de consumir su contenido; la primera es “un servicio de streaming global unificado que incluirá un nuevo nivel premium con subscripción (SVOD)”, y otro que será más extenso y gratuito, pero con publicidad.

Una vez que logre concretarse la ya anunciada fusión entre Univision y Televisa, serán compartidos más detalles sobre la plataforma.

El primero de los productores de la plataforma es Eugenio Derbez, quien confirmó que tendrá su propio canal (Foto: EFE/ Javier Rojas)

El pasado octubre se dio a conocer que Eugenio Derbez y su casa productora 3Pas Studios, cofundada con su socio Ben Odell, firmaron un acuerdo para producir contenido exclusivo y completamente en español para la próxima plataforma de streaming de Televisa y Univision y en una entrevista para Despierta América, el actor reveló más detalles al respecto.

El comediante reveló que tendrá su propio canal, en el que además de traer de vuelta sus antiguos personajes y programas, también producirá nuevos. “Me ofrecieron aquí en la plataforma tener mi propio canal, el Derbez Channel y me emociona porque voy a tener la posibilidad de pasar mis programas y no solamente La Familia P. Luche, sino también mis sketches de 1994, con personajes que ya ni me acuerdo que yo había hecho”.

