Los mejores memes de la supuesta relación entre Chris Evans y Selena Gomez

Los fanáticos aseguraron que hay una supuesta relación entre Chris Evans y Selena Gomez (Fotos: Twitter)

La tarde de este jueves 7 de octubre las redes sociales y los principales buscadores de internet estallaron debido a que iniciaron rumores sobre una posible relación entre Chris Evans y Selena Gomez.

Especialmente en Twitter, ambos actores se volvieron tendencia luego de que las y los internautas se dieran cuenta de que el famoso actor de 40 años comenzó a seguir a la joven de 29 en su perfil oficial de Instagram.

Conviene destacar que todo el rumor creció luego de que la ex chica Disney confesara estar enamorada platónicamente del intérprete de Capitán América durante una entrevista con el presentador Andy Cohen, en el programa Watch what happens live (Mira lo que está pasando en vivo).

“Me gusta Chris Evans. ¿No es lindo? Es muy lindo”

Selena Gómez confesó estar enamorada de Chris Evans (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

En un principio se sospechó que Evans siguió a Gomez como parte de un movimiento político en Estados Unidos que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la industria del entretenimiento, pero las fotos que se filtraron recientemente hacen creer otra cosa.

Y es que lo que los ha llevado a colocarse como tendencia más allá de la declaración de Gomez, es que, al parecer, ambos fueron vistos en el mismo estudio de grabación en la ciudad de Los Ángeles y después en el mismo restaurante.

Conviene resaltar que, hasta el momento, no existen imágenes en las que ambos aparezcan juntos, pero se ha especulado que acudieron al mismo lugar en el mismo vehículo, de acuerdo a las declaraciones que dieron las fuentes que estaban en esos lugares..

En tanto, las y los usuarios en redes sociales han celebrado, llorado, sorprendido y emocionado por la posible relación que pudiera darse entre ambos artistas, pero algunos fueron más allá y han hecho referencia a la reacciones que podría tener Dylan O’brien, con quien recientemente se le relacionó a la cantante.

Hasta el momento no hay fotos ni imágenes de los artistas juntos (foto: EFE/HANNAH MCKAY/Archivo)

Pese a que existe una diferencia de más de 10 años entre ambos, por la reacción de los fanáticos no cabe duda que se posicionaría como uno de los noviazgos del momento en la farándula mundial.

Así que memes, edits, videos, canciones y mucho contenido fue lo que crearon los fanáticos luego de que se difundiera la noticia sobre un posible romance.

Al parecer, en la mente de los fanáticos, el actor y la cantante serían una pareja de ensueño, lo cual ocasionó que muchos crearan edits de la supuesta pareja:

(Foto: Twitter/@selandmons)

Mientras que otros prefirieron colocar imágenes de cómo reaccionaron ante la noticia, debido a que apareció de la nada y nadie lo tenía en su radar:

(Foto: Twitter/@shelbybooks)

(Foto: Twitter/@Miss_Evolet)

(Foto: Twitter/@favssafeplace)

Sin embargo, algunas personas tuvieron ganas de llorar ante los rumores, ya que soñaron con alguna vez entablar una relación afectiva con alguno de los dos:

(Foto: Twitter/@Tiranasaid)

No faltaron aquellos que pensaron que solo era un rumor de fanáticos y que, en realidad, tanto Selena como Chris estaban muy cómodos en sus hogares sin enterarse del revuelo alrededor del mundo:

(Foto: Twitter/@cutycuring)

Además, algunos mandaron un mensaje especial a alguno de ellos, ya que le pidieron cuidar del corazón del otro y que no se lastimen:

(Foto: Twitter/@MrWatermelonn)

También estuvieron aquellos que recordaron a las personas psíquicas, aquellas que predicen el futuro e imaginaron cómo daría la noticia que se volvería viral:

(Foto: Twitter/@MrWatermelonn)

No obstante, algunos confesaron tener envidia porque, en caso de ser cierto, estarían viviendo el sueño de muchas personas en el mundo:

(Foto: Twitter/@soy_swan_)

Finalmente, distintos internautas confesaron la sorpresa y emoción que les dio leer la noticia en las redes sociales:

(Foto: Twitter/@Gabriel18598561)

(Foto: Twitter/@1101Noelia)

(Foto: Twitter/@Michellebs_10)

(Foto: Twitter/@tevalvrga)

(Foto: Twitter/@gezzelligheid)

SEGUIR LEYENDO: