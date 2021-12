Qué canción de Carlos Rivera ayudó a Andrea Escalona para superar la muerte de su mamá

Andrea Escalona compartió un íntimo momento con Rivera (Foto: captura de pantalla/hoy)

El primero de noviembre de 2020 falleció sorpresivamente Magda Rodríguez, la mamá de Andrea Escalona. Así a más de un año de la sensible partida de su progenitora, la conductora de Hoy reveló que una canción de Carlos Rivera fue la que le ayudó a superar el dolor que vivió con la partida de su madre.

“En el momento más difícil de mi vida cuando yo perdí a Magda, lo primero que quería llegar a hacer ese domingo, fue a tomarme un tequila y poner la de ‘Recuérdame’”, dijo la presentadora del matutino a Rivera en entrevista.

Asimismo, Escalona mencionó que fue un momento muy significativo para ella y remarcó que uno de los valores más importante de las melodías es poder conectar con las personas que las están escuchando.

“Y me cantaste también en la pérdida esa vez, y creo que ese es el propósito de la música que llene tu alma, que toque tus sentimientos, de cuando te puedes enamorar o toca algún recuerdo”, compartió.

Ante estas palabras, Carlos Rivera no se quedó callado y agradeció por lo que Andrea le estaba compartiendo. Además, añadió que tenía un gran aprecio no sólo por la conductora, sino también por su mamá.

Rivera fue entrevistado por Escalona (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Además no sabes el cariño que te tengo, que le tengo a Magda y que para mi el poder tener estas canciones que sé que acompañan a las personas en momentos muy difíciles y muy duros, es satisfactorio

El originario de Tlaxcala destacó que parte de ser cantante es llevar letras significativas al público y aprovechó para hacerle una conmovedora promesa a la presentadora de Televisa.

“Por medio de la música mientras nosotros recordamos a las personas y las llevemos en el corazón, ahora que estemos acá te prometo que me voy a acordar mucho de ti y de Magda”, señaló conmovido.

Qué le pasó a la mamá de Andrea Escalona

En una entrevista concedida a la periodista Mara Patricia Castañeda, Escalona confesó a principios de 2021 los difíciles momentos que atravesó tras el inesperado fallecimiento de su madre.

un día antes de su fallecimiento, Magda Rodríguez habló con su hija para compartirle que había sentido un malestar a lo largo de toda esa semana y le pidió que no se reunieran, pues sospechaba estar enferma de coronavirus.

“Magda me habla y me dice (...) ‘No vengas’, ‘pero, ¿por qué, mamá?´(le digo), ‘No, porque es que qué tal qué tengo covid’, y le dije ‘mamá, si tú tienes covid, yo tengo covid’”, recordó Andrea, quien aseguró que su madre le prohibió ir a cuidar de ella.

La conductora recordó a su mamá (Foto: Instagram/@andy_escalona)

Así, por un extraño presentimiento, al día siguiente Escalona decidió comunicarse con la mujer que atendía a su mamá y esta al ir a ver a Magda se percató de que ya no estaba con vida.

“Va caminando mi muchacha a verla y, te lo juro, mi guión en la cabeza es: ‘si a mi mamá le pasa algo, yo me muero’ (...) y corte A, mi muchacha así de ‘Señorita, no respira’”, recordó Andrea.

La conductora ahondó en los problemas de salud que enfrentó la productora y descartó alguna enfermedad crónica: “Magda tenía sobrepeso, pero ¿enferma?, enferma yo siento que no estaba. Nunca le hicimos la prueba del Covid, no sé si lo tenía o no. Se le reventó una úlcera, yo ni sabía que tenía una úlcera”, mencionó en aquel entonces.

