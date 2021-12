Laura Bozzo ya prepara su bioserie

Laura Bozzo dio detalles de su próxima serie en redes sociales (Foto: Instagram)

Laura Bozzo se ha visto envuelta en diversas polémicas durante toda su trayectoria y una de las últimas fue por sus problemas legales, por lo que decidió hacer una bioserie donde se hable exclusivamente de su vida.

En un encuentro con los medios de comunicación y con el programa Sale el Sol, Laura Bozzo dijo que hay algunas productoras que la están buscando para realizar su bioserie: “Ya tengo tres propuestas una empresa muy importante, eso lo maneja Alejandra Palomera y también me buscó una plataforma de streaming”.

La conductora de Laura en América consideró que ha vivido de todo desde los mejores momentos hasta los peores, por ello una de sus propuestas para el título es “Del infierno al paraíso y del paraíso al infierno”.

Laura Bozzo enfrenta cargos contra evasión de impuestos y su situación se agrava tras estar prófuga de la justicia

Bozzo dijo que en la serie hablará sobre su vida y tocará temas como el arresto domiciliario que vivió por tres años en Perú, además agregó que su ex pareja Cristian Zuárez también tendrá una larga participación en la serie.

La presentadora aseguró que también se enfocará más en los problemas que tuvo con las autoridades mexicanas. “Hasta ahora no sé qué empresa estará a cargo en general, depende de lo que mejor nos acomode y del acuerdo al que lleguemos. Lo que va a ser espectacular de esa serie son los tres meses más complicados que viví hace poco”, agregó Laura.

El pasado lunes, Laura Bozzo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram que ya salió la resolución de suspensión definitiva de la orden de captura que había en su contra, luego de que cumplió con los requisitos impuestos por el juez y pagó una suma que le fue impuesta. Recordemos que hace unos meses se emitió una ficha roja en su contra por el delito de evasión fiscal.

“Lo que yo quiero es que quede claro que yo no soy ninguna evasora, yo he pagado los impuestos que mi contador me decía. Esto es una auditoría, el abogado tiene toda la información porque yo jamás hubiera vendido una casa de esa manera, ni que estuviera mal del cerebro”, declaró la famosa.

La venezolana dio a conocer que trabajará con su ex pareja Cristian Zuárez (Foto: Twitter)

“Parte de la historia son 17 años y todo lo que yo pasé con Cristian Zuárez, él estuvo muchos años conmigo y es obvio que él estará y participará de diferentes maneras en el proyecto”, agregó Laura en su última entrevista.

Recientemente Cristian Zuárez dio declaraciones sobre este mismo tema y reveló que actualmente sostiene una relación amistosa con la peruana y que él será el productor de su serie. “Mantenemos el diálogo y platicamos constantemente, lo que a ella le inquieta muchísimo es regresar a la televisión con Laura en América, que es lo que le dio el reconocimiento internacional y esperemos que eso se pueda concretar”, señaló para la revista de espectáculos TVyNovelas.

El cantante comentó que la bioserie no hablará de él: “No solo se lo permitiré, soy el artífice de proponer la serie de Laura, estoy detrás de eso y sería todo coordinado, los dos con el inversionista; contaremos la historia real, mi parte, la parte de Bozzo, todas las cosas que hemos vivido”, señaló su ex pareja.

SEGUIR LEYENDO: