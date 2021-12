Joaquín Bondoni respondió a las burlas de Galilea Montijo y Niurka

Niurka dijo que el actor necesita madurar y tener humildad Foto: Instagram / @niurka.oficial @joaquinbondoni

En marzo pasado, Joaquín Bondoni llamó la atención de los medios por identificarse como un “ser universal intergaláctico” y aparecer en el Aeropuerto de la Ciudad de México con un radical cambio de look, a lo que Niurka Marcos declaró que el joven necesita enfocarse y trabajar más en su humildad, pero es algo que comprenderá con la edad.

La madre de Emilio Osorio, el actor junto al que Bondoni saltó a la fama, expresó en entrevista para Sale el sol: “Yo creo que tiene algo de razón porque yo soy muy amante del alma de las personas. Para mí todos los seres humanos son iguales. En ese punto sí estoy muy de acuerdo, pero no, el ser humano necesita enfocarse y eso es algo que Joaquín va a entender en el transcurso de su crecimiento y de su desarrollo”, respondió la vedette cuando le pidieron su opinión acerca del modo de pensar del actor.

“No, mi amor. No, Joaquín. No eres intergaláctico ni eres un ser, eres una persona que ríe, llora, caga, te equivocas, aciertas, como todas las personas”

Por su parte Galilea Montijo dijo “¡reptiliano!”, refiriéndose a Joaquín, tras presentar la nota de la búsqueda espiritual del joven. Ante este comentario, el también actor y padre de Joaquín, Uberto Bondoni, arremetió en defensa de su hijo y pidió que se le tuviera respeto al joven actor, pues es una figura pública, pero entonces seguía siendo menor de edad.

Galilea argumentó a su favor que sólo le estaba ''chuleando las trenzas'' al adolescente Foto: Instagram @galileamontijo @joaquinbondoni

En conversación con Infobae México, el cantante que se presentará este 5 de diciembre en la Ciudad de México, por primera vez como solista contó cómo maneja ese tipo de comentarios irónicos y sarcásticos, además se dijo en contra de las etiquetas:

“Cada quien tiene su propia perspectiva. La riqueza más grande es que nadie es igual al otro en su personalidad y es lo que nos hace únicos. Hay quien tiene su perspectiva de sus comentarios, y como te lo repito, eso nos hace únicos. Y su perspectiva siempre será correcta porque es su personalidad y la esencia de cada uno”, compartió el cantante de Black, uno de los temas que compondrán su próximo concierto Galáctica.

El show en vivo del cantante presentará los temas de su autoría, donde habla de sus experiencias de vida Foto: Archivo

El joven que se dio a conocer en la televisión latinoamericana como parte de la dupla de ficción “Aristemo” encarnando a un chico homosexual en la telenovela Mi marido tiene más familia, a la que le siguió su propia serie con ese personaje en Juntos, el corazón nunca se equivoca, está consciente de que una parte del público lo sigue identificando como “Temo López” mote que desea superar en la actualidad.

“Realmente las etiquetas es quien la pone y quien pone una etiqueta es que realmente se siente identificado con una sola cosa y eso es pobreza porque solamente te definen como una sola cosa y te vuelves pobre porque no puedes expandirte y ya, porque así tú lo ordenaste. Es un proceso y lo que hice es un arte, y lo que más me encanta es cómo la gente cree que por llamarte como una etiqueta no, lo que yo hice es trabajar, lo que hice es arte y ese es un personaje, y yo soy Joaquín, entonces lo que yo hice es actuación, no nada más soy eso, Joaquín es completamente diferente”, abundó y pidió a sus seguidores no volverse dependientes de las etiquetas.

Joaquín Bondoni y Emilio Osorio interpretaron a la pareja gay juveil ''ArisTemo'' (Instagram/mimaridofamof)

“Yo trabajo, hago arte. Cuando tú te pones una etiqueta te vuelves completamente dependiente a esa etiqueta. En este momento todo depende de ti: cuando tu te pones una etiqueta es cuando la misma persona se pone una etiqueta. Nadie te conoce, es una ilusión, la gente lo que te diga de ti es lo que tiene por dentro. Es una mentira lo que tú puedas comentar de alguien”, contó el cantante, cuyas influencias artísticas van de Madonna hasta Sia, Lady Gaga y directores de cine de ciencia ficción.

