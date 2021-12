Joaquín Bondoni reflexionó sobre su generación: “La palabra más prostituida es Amor”

A su edad, el actor no cree en las etiquetas generacionales y afirma que todos somos parte del universo Foto: Instagram@joaquinbondoni

Por primera vez como solista, el actor y cantante Joaquín Bondoni se presentará en concierto con el espectáculo Galáctica, en el que cantará sus sencillos Black y Pose, además de otros inéditos que conforman el primer material discográfico del joven de 18 años, quien conversó con Infobae México sobre este show y su concepto que se entreteje con su filosofía personal.

“Me da la oportunidad de hacerlo más cinematográfico, tiene dramatización, escenas dramatizadas. A pesar de que hay detalles que no son tan especiales, el mensaje es que está completamente hecho a que eso es la vida y la muerte, de poder decir que el universo es tuyo. Realmente el poder lo tienes tú completamente, la muerte y la vida siempre sucederán dentro de ti. La historia del EP es completamente igual, me inspiré en mí, en el transcurso de mi vida, de lo que siento”, contó el protagonista de la serie de Televisa El corazón nunca se equivoca.

Y es que el actor ha declarado ya estar en una búsqueda espiritual constante que le permita una evolución como persona, por lo que ahora ha ligado sus reflexiones con su propuesta artística, que podrá ser vista por sus fans este próximo domingo 5 en el Foro 360 de la Ciudad de México.

El show en vivo del cantante presentará los temas de su autoría, donde habla de sus experiencias de vida Foto: Archivo

“La humanidad se enfoca en cosas terceras, y nadie se preocupa por lo más importante que eres tú, todos en la vida veo que muchas veces todo es dependiente, veo que mucha gente necesita grandes cosas en la vida para sentirse mínimo bien. Hace poquito me dijeron ‘el día del concierto va a ser uno de los días más importantes de tu vida’, perdóname, pero no es así: los días más importantes de mi vida son todos los días”, abundó el cantante, que también definió su concepto de pobreza espiritual.

“Mucha gente tiene pobreza dentro de sí misma, que necesita grandes cosas para que su vida sea grande, eso me da una completa tristeza porque son dependientes, no tienen riqueza ni personalidad propia y no es que no vaya a ser tan importante ese día del show, sino que realmente toda mi vida, si yo me pongo a hablar de toda mi vida, desde el día que nací hasta el día de hoy yo me soltaría a llorar de la manera más cabrona”, agregó.

Niurka Marcos niega que Joaquín Bondoni sea un 'ser universal intergaláctico' y Galilea Montijo le dice 'reptiliano' (Foto: @joaquinbondoni)

Joaquín, quien presentará Galáctica con una producción de luces y un cuerpo de bailarines, fijó su postura respecto a la percepción de la edad, a la que calificó como “un invento“, también habló de cómo percibe a las personas de su generación, aunque no esté de acuerdo en el concepto.

“No me gusta la palabra generación, porque la edad existe, los años son un engaño. Que tengas veintitantos, cuarenta o más, es mentira, claro que define tu edad corporal, la edad es un invento que si lo ves de una manera profunda no tiene sentido porque lo que importa es tu espíritu, o eres joven o un espíritu viejo. No me gusta la palabra ‘generaciones’ porque no divide, no soy quién para decir quién tiene que mejorar y quién no. No somos nadie para tener la verdad absoluta porque no existe.

(Foto: Instagram/@mimaridofamof)

“Ahora un punto importante es que nadie ama, hoy la palabra más prostituida que existe es amor, me da tristeza porque la gente dice que ama y no es cierto, al final del día van a decir ‘es que malditos hombres, es que no se qué, la vida es’’, pero si tú amaras la vida no la verías de esa manera, a la humanidad no la verías de esa manera. No es que les falte mejorar, la humanidad completa está olvidada de lo que realmente fueron hechos, de amor. Las divisiones provocan que nos peleemos, tengamos discusiones, buscar quién tiene la razón, que no existe, amar es lo único que nos va a salvar”, agregó el joven que confesó que a su edad le han dicho que parece un hombre mayor.

“Con este calendario, justamente en especial mucha gente se me acerca y dice ‘tú tienes cincuenta y ocho’, me lo han dicho varias personas, nuestra edad en el alma no es igual a nuestra edad corporal, el cuerpo es temporal y se transforma, nuestra alma también pero trasciende”, contó Joaquín.

