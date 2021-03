“Le chuleé las trenzas”: Galilea Montijo aseguró que llamarle “reptiliano” a Joaquín Bondoni no fue ofensa

Galilea aseguró que no desea enfrascarse en una rencilla contra el actor de 17 años (Foto: Instagram @galileamontijo @joaquinbondoni)

Hace unos días el actor Joaquín Bondoni se definió como un “ser universal galáctico” y comentó que se encuentra en una faceta espiritual para continuar desarrollándose. Dichas declaraciones fueron retomadas por Galilea Montijo, quien reaccionó llamándolo “reptiliano”.

En días pasados durante el programa Hoy, tras mostrar una cápsula en donde se puede ver al joven actor caminando por el Aeropuerto de la Ciudad de México con una nueva imagen, las conductoras del programa retomaron las declaraciones que éste había realizado sobre su identidad.

Bondoni recientemente ha mostrado que comenzó un camino más místico, “un despertar espiritual” como lo llama él, donde se ha encargado de estudiar sobre los astros. Debido a esto, mientras que caminaba por el aeropuerto, reporteros lo cuestionaron acerca de esta nueva etapa de su vida, a lo que él contestó: “Cada quien tiene un camino distinto y tiene que fluir, así estaba destinado. Hay que seguir adelante, la vida es evolutiva”.

Joaquín Bondoni saltó a la fama con la pareja que conformó al lado de Emilio Osorio, y juntos se hicieron llamar "Aristemo" (Foto: Instagram, Twitter)

Al terminar la cápsula, una de las presentadoras recordó que Joaquín se identifica como un “ser universal intergaláctico”, por lo que Galilea Montijo lo llamo “reptiliano”. Debido a este comentario no se hicieron esperar las críticas a Montijo, entre ellas la del actor y padre de Joaquín, Uberto Bondoni, quien pidió respeto hacia su hijo a través de su cuenta de Twitter, recordando que el actor todavía es menor de edad.

“Se dan ‘golpes de pecho’ ofendiéndose de lo indefendible, intentando tapar sus hediondas coladeras cuando les exhiben sus tristes calamidades, pero primeros en la fila para aventar piedras, intentando desmoronar lo que les hace sombra”, escribió Uberto Bondoni en el mensaje.

A sus 17 años, Joaquín Bondoni expresó que le era difícil describirse a sí mismo, además de que considera que su cuerpo es prestado, ya que dice que es un alma vieja que viene de otras vidas, “Yo un cuerpo no lo veo por lo físico, sólo es un coche biológico para moverte a través de tu espíritu en la tierra”, dijo en entrevista.

El joven ha mostrado su gusto por la moda y los looks experimentales (Foto: @joaquinbondoni)

Ahora, la presentadora declaró ante varios medios de comunicación que no buscaba molestar o faltar al respeto a Bondoni con su comentario, pues dijo que todo surgió tras las mismas declaraciones del actor.

“En la nota él decía que no era un ser humano, que él todavía no sabía si era un ser humano o si venía de otro planeta, algo comentó él. Entonces mi comentario fue a raíz de lo que él dice y jamás con mala intención, al contrarió dije: ‘¿Será reptiliano?’, reptiliano no es ofensa”, aseguró ante la cámara del reportero Edén Dorantes.

Galilea se deslindó del mensaje de Uberto Bondoni, asegurando que no fue dirigido a ella (Foto: Instagram @galileamontijo)

Montijo señaló que a otras personalidades de la farándula y figuras públicas también se les ha llamado de esa forma. “Se ha dicho que si es reptiliana la reina Isabel, que si ciertos personajes, pero jamás en modo de ofensa. Al contrario hasta le chuleé las trenzas, la blusa que traía”, añadió.

Aseguró que el adolescente “no le ha hecho nada” y recordó que visitó el foro de Hoy tras el éxito del proyecto “Aristemo”: “Él a mí no me ha hecho nada, o sea, yo pienso en mi hijo y cero me gustaría meterme a pelear con los chavitos, a mí no me ha hecho nada. Me cae muy bien, vino al programa, él y Emilio después de ese éxito que tuvieron”, dijo.

Respecto al mensaje de Uberto Bondoni, Galilea aseguró que no se refería a ella: “Creo que el señor lo dijo en general, ¿no? Porque creo que se estaban burlando de Joaquín con ciertas cosas, pero el señor tiene todo el derecho de decir lo que quiera, es su papá”.

