El baúl de los recuerdos: Yuya desempolvó fotos y cartas de cuando era niña

Yuya de niña (Foto: Ig @yuyacst)

Yuya es posiblemente una de las influencers más queridas del país, pues desde que empezó su carrera como youtuber, se ganó el corazón de los internautas por su carisma y creatividad.

Después de que anunció su embarazo y, posteriormente, nació su bebé Mar, no ha parado de enternecer las redes sociales. Pero en esta ocasión, no fue su pequeño hijo el protagonista, ya que la mamá primeriza decidió desempolvar algunos recuerdos de su infancia y compartirlos con sus seguidores.

Primero enseñó en sus historias de Instagram una carta con dos labios dibujados con plumón. En uno se lee: “para mi mamita” y en el otro “Te quiero”.

La youtuber señaló que era un detalle que ella le hizo a su mamá cuando era más pequeña y fue con motivo del día del amor y la amistad.

“Si supieras cuanto te quiero eres la mejor mami eres muy dulce porque me comprendes. Tus cabellos son hermosos. Te quiero mami te quiero”, puede leerse en la hoja doblada a la mitad con letras color rosa y corazones.

Yuya apuntó que en ese momento le pareció muy importante recordarle a su progenitora que “sus cabellos son hermosos”.

Yuya enseñó las cartas que le hizo a su mamá (Foto: Ig @yuyacst)

Pero, para sorpresa de sus seguidores, las memorias no terminaron ahí, ya que la influencer compartió una fotografía de cuando era una niña.

En la imagen se ve a Yuya con un uniforme de escuela: calcetas blancas, zapatos negros, falda gris, playera blanca y suéter azul. Además de que se puede apreciar a la pequeña con un peinado de raya en medio y mirando fijamente a la cámara mientras está sentada en una silla.

Momentos antes de mostrar estos recuerdos, la youtuber platicó con sus fans sobre un deseo navideño que tenía:

“¿Será ya prudente poner el árbol de navidad? Bueno, ya que opinan que sí, yo también creo que es súper prudente, porque me gustan esas cosas, no me juzguen. Me gusta sentir la vibra navideña y ver el arbolito, soy esa persona”, comenzó a decir.

Añadió que en navidades pasadas solía colocar el árbol a veces hasta el mismo día de la celebración, pero aseguró que esta vez sería diferente porque estaba en casa y eso le permitía ponerlo con anterioridad.

También comentó que en días posteriores utilizará Instagram para compartir su vida personal a modo de “diario” y se mostró contenta porque su mamá cuidaría a Mar para que ella pudiera grabar un video para Youtube.

Pero no todo salió como planeaba, ya que en otra publicación, Yuya apareció cargando al bebé y amamantándolo:

La influencer mostró un pequeño video (Foto: IG Yuyacast)

“Se me canceló el chistecito, me dice Mar, ¿a dónde, dónde vas?”, dijo, mientras sostenía su primogénito.

Cabe recordar, que Jorge Siddhartha González Ibarra, mejor conocido como Siddhartha y padre de Mar se ha mantenido lejos de compartir su vida a través de redes sociales.

Por ello, causó sensación hace unos días al publicar una fotografía donde posó cargando a su hijo. La imagen le dio la vuelta a internet, pues han sido pocas las ocasiones en las que el músico ha compartido su intimidad con sus fans, principalmente detalles sobre su relación con Yuya.

En los últimos días, Mariand Castrejón Castañeda se volvió viral en internet por un par de publicaciones que hizo donde dejó al descubierto parte de su faceta como mamá. Tras la euforia que causó, su pareja decidió presumir cómo fue su reencuentro con su bebé después de estar semanas ausente físicamente por cuestiones laborales.

Fue a través de Instagram que Siddhartha compartió su primer fotografía pública junto al pequeño Mar. El cantante posó sentado en un sillón café mientras cargaba al bebé de casi dos meses de edad. El oriundo de Guadalajara, Jalisco escribió en la descripción: “A Mar”.

