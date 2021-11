Tundieron a Nath Campos tras emocionarse por bebé de Yuya

Nath campos fue atacada en redes sociales (Foto: Instagram/@nathcampost)

Desde que nació Mar, Yuya ha mostrado en sus redes sociales todo tipo de detalles sobre lo que conlleva ser mamá primeriza. Y en esta ocasión se mostró amamantando a su bebé en una enternecedora foto. Sin, embargo, aunque Nath Campos externó su felicidad por la influencer, los internautas se fueron en su contra.

Todo comenzó después de que Yuya publicara una fotografía de ella cargando a su bebé, mientras le da leche. En la imagen se puede observar a la joven con un atuendo azul y una amplia sonrisa en el rostro.

“Puej aquí nomás, amando a mi Mar, con la sheshe de fuera todo el día, casi como en la foto, pero sin peinarme y en pijama. Cuestionándome absolutamente todo”, escribió desde su Instagram.

Ante esto, los internautas rápidamente reaccionaron emocionados y le mandaron muchos mensajes de cariño a Yuya, entre ellos, Nath Campos.

La también youtuber se limitó a colocar emojis de caritas conmovidas y corazones blancos como comentario, sin embargo, los ataques comenzaron a llegarle de inmediato.

“@nathcampost la aborto ya quisiera ver que quede embarazada a ver si lo hace esta ridícula”, “@nathcampost sientes bonito si abortaste ridícula”, puede leerse.

Nath Campos se ha mostrado a favor de la interrupción del embarazo (Foto: Ig @yuyacast)

Estas menciones se deben a que en varias ocasiones Nath Campos se ha mostrado a favor de la interrupción legal del embarazo, incluso ha participado en debates sobre el tema.

Fue en abril de 2021 cuando ella y otras reconocidas personalidades femeninas como Mariángela Urbina (de “Las Igualadas” del diario El Espectador) o La Pereztroica hablaron sobre el derecho a decidir.

En aquel momento Nath, quien recientemente había denunciado el abuso sexual que sufrió por parte del youtuber Rix, un colega suyo en redes sociales, aseguró que, “la sociedad sí enseña a las mujeres a ser de cierta manera. Se dice que las mujeres que salen con muchos hombres son putas y los hombres que salen con muchas mujeres son cracks”.

Así, al retomar los comentarios agresivos que recibió la influencer tras escribirle a Yuya, otras usuarias acudieron en su defensa.

“Yuya también está a favor del aborto y la veo disfrutando de su maternidad”, “Estar a favor del aborto no quiere decir no querer hijos jajajaja hay estos pro vida, sólitos sacan a relucir su ignorancia”, “dime qué no tienes raciocinio sin decirme que no lo tienes, estar a favor del aborto no te obliga a hacerlo, simplemente es estar a favor de la libertad de elección”, escribieron las cibernautas.

Yuya muestra su trayecto como mamá primeriza (Foto: @yuyacast)

Horas antes de esta controversia, Yuya mostró por primera vez algo que dejó impactados a sus seguidores.

La famosa influencer mexicana bailó junto a Mar y causó sensación en redes porque en el fragmento audiovisual que compartió dejó al descubierto el rostro de se bebé.

Fue el pasado 29 de septiembre cuando Mariand Castrejón “Yuya” y Jorge Siddhartha se convirtieron en padres de un niño a quien nombraron Mar. Fue el músico quien anunció la llegada de su bebé a través de su cuenta oficial de Twitter: “¡Un nuevo Mar nació!”, escribió. Desde ese momentos hasta la fecha, la influencer solo ha compartido algunas imágenes, bastante cuidadas, de su hijo, pues no quiere revelar su cara.

No obstante, durante la mañana de este jueves Yuya publicó un peculiar video en sus historias de Instagram que rápidamente llamó la atención de sus casi 17 millones de seguidores. En el fragmento apareció la youtuber bailando con su bebé en brazos en su cuarto, mientras que alrededor andaba su mascota Majo.

