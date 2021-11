Cómo fue el incómodo noviazgo entre el “Burro” Van Rankin y la hija de Carlos Salinas de Gortari

El actor y conductor vivió momentos incómodos con el ex presidente de la República (Foto: IG @burrovan)

Jorge “Burro” Van Rankin es un actor y conductor que todo México conoce, ya sea por sus inicios en la televisión televisión con El Calabozo, donde también participaron Esteban Arce, o más recientemente como conductor del programa Hoy o por ser protagonista de la serie 40 y 20.

Sea cual sea el caso, hay un aspecto que pocos conocen de él. Se trata de su vida amorosa. Actualmente se encuentra casado con Magda Bleizeffer, con quien tuvo dos hijas: Roberta y Lusiana.

No obstante, sus parejas del pasado es tema un poco más opaco, aunque es de conocimiento público que tuvo un noviazgo con Cecilia Salinas Occelli, hija de ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a quien nunca le cayó bien a pesar de la fama y la influencia que tuvo durante mucho tiempo.

De acuerdo con una entrevista que Van Rankin concedió para el programa de YouTube Pinky Promise, aseguró que comenzó a salir con Cecilia Salinas a mitad del sexenio, pero nunca le fue bien porque el ex mandatario creía que sólo estaba con su hija por interés.

“Yo empecé a andar con Cecilia a la mitad del sexenio y decía ‘¿Este pinch* mequetrefe?’. Era su princesa. Y pensaba: ‘Este interesado’. Pero El calabozo era el número uno”, señaló el conductor.

No obstante, las cosas se pusieron peores al final del mandato, pues con todos los escándalos, entres los que estuvieron los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, Salinas de Gortari tuvo que salir del país, motivo por el cual no supo más de la relación que tenía con su hija.

“Pero al final del sexenio matan a Colosio, matan a Ruiz Massieu y todo ese rollo de la política y de repente un día se da cuenta que yo sigo con la hija cuando ya estaba de exiliado en Irlanda y en Cuba y un día que lo veo, hablamos él y yo cara a cara cuando no me saludaba, en Los Pinos me daba la vuelta, se volteaba”, mencionó Van Rankin.

Pasado un tiempo, regresó a México y lo invitó a tener una seria charla sobre su amorío, en la que, después de un intercambio de palabras, le ofreció disculpas por suponer un interés político y económico, para finalmente pedirle su amistad después de mantenerse al lado de su hija sin importar los rumores que lo relacionaban con los crímenes.

“Me dice: ‘¿Cómo estás Jorge?’, Nunca me dijo Jorge. ‘Te ofrezco una disculpa porque al principio pensé que sí había interés ahí, pero con los trancazos como están veo que sigues aquí. Quiero que seamos amigos’. Y nos hicimos amigos”, contó.

Al escuchar estas palabras, “El Burro” le preguntó por qué creía que se aprovecharía de Cecilia si en ese momento, a pesar de ser la hija del presidente, él era más famoso gracias al programa que conducía.

“Le dije: ‘Nada más le voy a decir una cosa, señor. ¿Qué le iba yo a sacar a su hija siendo usted presidente? En un antro entraba yo antes que su hija siendo usted presidente. ‘El Calabozo’ estaba acá’. Hice una gran amistad con él”, detalló.

Finalmente, recordó que en aquel momento conducía un “vocho pedorro”, vehículo que no loe agradaba para nada a Salinas de Gortari, por lo que un día un integrante del Estado Mayor Presidencial le dijo “el presidente no quiere que salgan en ese coche”.

Ante ello, le prestó su coche blindado y a sus escoltas para que viajaran con seguridad. No obstante, entre risas, Van Rankin rememoró que al final se casó con un amigo suyo, el empresario Alfredo Gatica.

