Los Metro 2021: Chumel Torres triunfó y Héctor Bonilla fue reconocido por su trayectoria

(Fotos: Instagram)

La tarde del 24 de noviembre se llevaron a cabo los premio Metropolitanos de Teatro, mejor conocidos como “Los Metro”, en donde se galardonó a lo mejor del arte escénica en México.

Figuras como Susana Zavaleta, Regina Blandón, Erick Rubín, Alfonso Herrera, María Chacón, Marisol del Olmo, Carlos Rivera, María León, Biby Gaytán, Morris Gilbert, Ariel Miramontes, Mónica Huarte, Yahir, Alejandro Gou, Chumel Torres, entre otros, estuvieron presentes en el Teatro Ángela Peralta, recinto en donde se realizó la alfombra roja de “Los Metro”.

La ceremonia estuvo liderada por el actor y youtuber Alan Estrada, así como también por la actriz y comediante Michelle Rodríguez, la cual protagonizó uno de los momentos más graciosos de la noche al lado de Alfonso Herrera.

Alan Estrada y Michelle Rodríguez condujeron la premiación (Foto: Twitter/@losmetromx)

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos y emblemáticos de los premios se dio cuando Héctor Bonilla fue galardonado por el gremio con el Premio a la Trayectoria y aunque no pudo estar presente debido a los problemas de salud que ha enfrentado últimamente, dedicó algunas palabras de agradecimiento.

“Elaboré un texto, agradezco profundamente a los Premios Metropolitanos de Teatro por este reconocimiento a mi trayectoria, la primera vez que me subí a un teatro yo era un niño, disfrazado de diablo para una pastorela de la escuela y así accidentalmente descubrí ese lugar mágico en el que para mi sorpresa, me pagaban para hacer lo mismo que fuera del teatro me regañaban”, comentó el actor en un video de agradecimiento.

El yotuber se mostró agradecido en redes sociales (Foto: Instagram/@chumeltorres)

Por otra parte, algo que sorprendió a los asistentes fue el triunfo que se llevó el polémico youtuber y conductor de “El Pulso de la República”, Chumel Torres, que, de la mano del comediante Alex Fernández, Alan Estrada y del dramaturgo Joserra Zúñiga, levantó el premio a Mejor Comedia con la puesta en escena titulada “Agotados”.

Ellos fueron las y los ganadores de Los Metro 2021:

Mejor obra de teatro musical

Chicago, el musical

Mejor obra de teatro

Blackbird

Premio del publico a la experiencia teatral del año

Corazón Gordito

Mejor comedia

Agotados

Mejor espectáculo cabaret

La prietty guoman

Mejor espectáculo unipersonal

Tornaviaje

Mejor obra para público joven

Acá en la tierra

Premio al teatro mexicano frente a la contingencia

Blindness

Mejor proyecto teatral digital en vivo

The mind reader online

Mejor proyecto teatral en video

Coordenadas sutiles

Mejor actuación masculina principal en un musical

Ariel Miramontes, Sugar

Mejor actuación masculina principal en una obra

César Enríquez, La prietty guoman

Mejor actuación femenina principal en un musical

María León, Hoy no me puedo levantar, hasta siempre

Mejor actuación femenina principal en una obra

Carolina Politi, La persona deprimida

Mejor actuación masculina de reparto en una obra

Alfonso Borbolla, The Pillowman

Mejor actuación masculina de reparto en un musical

Rogelio Suárez, Hoy no me puedo levantar, hasta siempre

Mejor actuación femenina de reparto en un musical

María Elisa Gallegos, Hoy no me puedo levantar, hasta siempre

Mejor actuación femenina de reparto en una obra

Vicky Araico, Acá en la tierra

Mejor dirección de una obra musical

Miguel Septién, Urinetown, el musical

Mejor dirección de una obra

Diana Sedano, Cecilia Ramírez Romo y Ricardo Rodríguez, Tornaviaje

Mejor escenografía para un musical

John Lee Beatty, Chicago, el musical

Mejor escenografía para una obra

Jesús Hernández, Moscú

Mejor diseño de iluminación para un musical

Ken Billington, Chicago, el musical

Mejor diseño de iluminación para una obra

Víctor Zapatero, Novecento

Dramaturgia mexicana

Diana Sedano, Tornaviaje

Mejor adaptación de obra de teatro o musical

Rosenda Monteros, La Celestina

Mejor composición musical original para una obra

Pablo Chemor, Novecento

Mejor coreografía y/o movimiento para un musical

Chicago, el musical

Mejor coreografía y/o movimiento para una obra

Los olvidados

Mejor diseño de vestuario para un musical

Luis Roberto Orozco, Urinetown, el musical

Mejor diseño de vestuario para una obra

Shanat Cortés, Katsumi y el dragón

Mejor diseño de video

Daniel Primo, Homo Box Machina, ensayo escenotécnico sobre el placer

Mejor diseño sonoro para un musical

Matt Grounds, Chicago, el musical

Mejor diseño sonoro para una obra

Blindness

Premio a la trayectoria

Héctor Bonilla

Premio Ciudad de México

Compañía de Teatro Penitenciario

SEGUIR LEYENDO: