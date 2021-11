“Yo no puedo tener un hijo así”: Yahir asiste a terapia debido a las adicciones y videos íntimos de Tristán

Yahir informó que no apoyará a su hijo Tristán hasta que tome la decisión de cambiar (Foto: Especial)

Tristán Othon Fierros, primer hijo del famoso cantante surgido de La Academia, Yahir, ha causado un sinfín de polémicas desde que volvió a aparecer en los medios de comunicación y redes sociales tras supuestamente haber superado su adicción a las drogas.

En diversas entrevistas, así como en sus cuentas personales, dejó claras varias situaciones. En primera instancia, dio a conocer que es bisexual por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

“¿Soy gay? No soy gay. Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor, güey, es liberal porque hay que vivir. No me considero una persona gay, tampoco me considero una persona heterosexual, me considero una persona bisexual y eso es perfecto para mí”, explicó al iniciar su live.

Posteriormente aseguró cuál será su futuro: convertirse en actor de videos para adultos junto con su novio Axel Martínez. Este sueño lo cumplió el pasado 5 de noviembre cuando, desde su cuenta de Twitter, publicó que su primer video sexual ya se encontraba disponible en la plataforma de contenido exclusivo. No obstante, días después fue filtrado por varios cibernautas que tuvieron acceso al mismo y aprovecharon para grabar la pantalla y compartir este material íntimo.

Tristán Othon y su novio se dedican a subir contenido íntimo a redes sociales (Foto: Instagram/@tristan_gss)

Sin embargo, estas acciones y declaraciones no le cayeron muy bien a su padre quien, semanas después de conocer toda la situación y escuchar a su hijo pedirle que lo apoye incondicionalmente, aseguró que se encuentra yendo a terapia para superar los problemas que le ha causado su primogénito durante este tiempo, pues continúa siendo codependiente con él.

“Mi hijo necesita estar limpio porque es una persona cuando no está en drogas y es otra persona cuando está consumiendo (...) Soy totalmente codependiente y estoy tomando mis terapias y a seguirle”, señaló el ex académico para los micrófonos del programa Ventaneando.

Asimismo, confirmó que se encuentra “viviendo en una pesadilla” debido a que Tristán recayó en las drogas, por lo que, sin importar las solicitudes realizadas por él, no aceptará esta situación y no lo apoyará porque “no quiere saber nada de nadie”.

“Me siento viviendo en una pesadilla. Estoy, lógicamente, triste con un hijo con una adicción, recayendo después de mucho tiempo y después de luchar mucho mucho tiempo. Estoy con un hijo recaído que está en problemas otra vez y que no quiere saber nada de nadie. Quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, pero la verdad es que yo no puedo tener un hijo así conmigo”, detalló Yahir.

Yahir aseguró que le ha escondido toda esta situación a su madre y abuela (Foto: Instagram/@tristan_gss)

Sobre el tema del cine para adultos, indicó que “no tiene palabras para expresar su dolor” por conocer a los que se está dedicando actualmente. Ante este cuestionamiento, mencionó que educó a Tristán con valores, mismo que ha roto con cada declaración y acción que realizó en el último mes.

“La última vez que hablé con él me dijo que aceptara todo esto, pero no puedo aceptarlo por tantas cosas y por mis valores. Esto no es el mundo que yo le enseñé. Yo siempre le enseñé el amor a la familia y a estar unidos. Vengo de una familia donde todo mundo es muy unidos y lo seguimos siendo. Él no quiere ser parte de ese mundo, así es”, declaró con un gesto de consternación.

Finalmente, señaló que ha tratado por todos los medios posibles de esconder esto a su familia, pues ahora tiene que criar a su hijo menor Ian, así como apoyar a su madre y abuela. Asimismo, agregó que la única manera en la que podría apoyar a su hijo sería si él tema la decisión de dar el paso y cambiar su estilo de vida.

“El que tiene que hacer el cambio es él. Tiene que cambia esta situación, creer. Cuenta con nosotros, cuenta con todo el amor, nuestro apoyo, pero él tiene que dar el paso, que quiera cambiar y darse cuenta de que las cosas están mal es él. Yo aquí estoy, he estado siempre. Es mi tesoro, mi primer hijo y mi prioridad (...) Ahí estoy, tratando de tapar las cosas y tratando de ocultar estas cosas”, sentenció.

