Margarita “La Diosa de la Cumbia” confesó que sufrió un aborto

La artista contó la razón por la que abortó (Foto: Instagram/@margaritacumbia)

Margarita La Diosa de la Cumbia abrió su corazón y habló sobre los momentos difíciles que ha pasado a lo largo de su carrera, incluso tocó el tema del aborto que sufrió tras enterarse de una lamentable noticia que impactó al mundo del espectáculo.

Durante el programa El Minuto que Cambió mi Destino que conduce Gustavo Adolfo Infante, la cantante colombiana recordó las complicaciones por las que atravesó tras la pérdida de su primer bebé después de la inesperada muerte de Selena Quintanilla.

“Yo perdí un bebé con el papá de mi hija, me acuerdo que fue porque me dieron un susto terrible. Venían a contarme que murió Selena pero me dijeron que me sentará e inmediatamente me pasó por la mente mi mamá, pensé: ‘me van a decir que se murió mi mamá' y me contaron que se había muerto Selena y también me impactó muchísimo”, recordó la artista.

“El bebé no quiso seguir viviendo y se detuvo su corazoncito, es algo que me dolió mucho y me tarde un tiempo en superarlo”, agregó Margarita.

La cantante pensó que se trataba de la muerte de su mamá (Foto: Captura de pantalla de YouTube)

Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante la cuestionó acerca del padre de su hija, por lo que ella respondió: “El papá de mi hija era un trompetista de mi grupo y me hizo un gran favor en la vida. Cuando yo estaba en este proceso de lo de gobernación y de todas esas cosas, me hizo el gran favor de casarse conmigo, a mi me dijeron que escogiera entre mis músicos el que más confianza me diera. Yo veía que él jugaba con mi niño y se llevaban muy bien’’.

Relató que ellos convivían bastante por los ensayos que realizaban en su casa, por ello la artista conoció a su familia y le pidió que se casaran y él sin pensarlo aceptó. “Gobernación nos dio 6 meses para vivir juntos para darme permiso para casarme, en ese punto acababa de morir Mike (su ex pareja) y yo estaba enamorada todavía pero le tenía un gran cariño y un gran respeto, además estaba vulnerable y era muy joven”, reveló Margarita.

Margarita explicó que pensó que de esta forma podía cumplir uno de sus mayores sueños. “Uno de mis sueños más grandes ha sido tener una familia, mamá, papá e hijitos como yo lo vi en mi casa cuando era pequeña. Me embaracé y salió esa preciosa niña que se llama María Fernanda que es lo máximo y ya va a cumplir 25 años”, confesó muy feliz la famosa.

Lamentablemente su historia de amor cambió cuando ella descubrió que él le fue infiel con su mejor amiga. “En ese momento era capaz de perdonarlo por mi sueño pero le llamé a ella y le dije: ‘Dime que lo amas de verdad y me quito’; también le hablé a él y le pregunté ‘¿Quieres quedarte con ella o con tu familia?, O sea tú elige’. Entonces él prefirió a su familia y decidimos volver a empezar pero le advertí que no lo volviera hacer porque no lo pasaría desapercibido.

Margarita también contó detalles sobre el papá de su hija (Foto: Captura de pantalla de YouTube)

Recientemente Margarita La Diosa de la Cumbia participó en el reality show ¡Quiero cantar! del matutino Venga la Alegría, aprovechó para platicarles a los conductores y televidentes sobre su celebración por los 40 años de trayectoria que cumplió hace algunas semanas.

“Celebramos con un disco que grabamos en el Auditorio Nacional sin gente, fue muy extraño porque estábamos de espaldas sin gente, todo al revés. Hacía falta la gente para una buena celebración”, dijo la cantante con motivo de su aniversario.

