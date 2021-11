Los mejores memes que dejó el Corona Capital 2021

Los fanáticos tomaron con humor la cancelación de varías bandas (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Tras más de un año de vivir en pandemia por COVID-19, los festivales multitudinarios volvieron a la Ciudad de México, lo cual desató miles de emociones en los fanáticos, quienes extrañaban ver a varias de sus bandas favoritas en el escenario del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, en el primer día del Corona Capital 2021 no todo fue emoción, como se esperaba. Y es que se anunció la cancelación de varías agrupaciones, como fue el caso del duo británico Discloure, quienes argumentaron un problema gástrico, debido a la ingesta de comida mexicana.

Ante tal situación, los organizadores del evento quisieron resarcir a los fanáticos y anunciaron que aquellos que solo compraron la entrada del día sábado, podrían ingresar totalmente gratis este domingo 21 de noviembre.

“Queremos un cierre con broche de oro, en el que todos los fans que nos acompañan se lleven un gran recuerdo del primer festival que regresa a la Ciudad de México. A todas y a todos queremos agradecer su confianza y el haber hecho posible este regreso del Corona Capital en la reactivación del entretenimiento en la Ciudad de México”, se lee en un comunicado el cual fue compartido a través de las redes sociales del festival.

Y como todos los años, el ingrediente secreto fueron los fanáticos, quienes se apuntaron a la cita del festival más grande de México desde sus inicios(Foto: Ocesa / Lulu Urdapilleta)

El pasado 19 de noviembre, un día antes de que el festival iniciara labores, la banda The Kooks anunciaba que su presentación quedaba fuera del Corona Capital debido a que el cantante Luke Pritchard tuvo que volver a Reino Unido de manera urgente.

De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter del festival, Pritchard regresó a su país de origen debido a que estaba a punto de convertirse en padre.

Una de las primeras en cancelar fue la cantante St. Vincent pues se presentó un caso positivo a COVID-19 entre uno de los miembros de su equipo.

Guy presentó una fuerte intoxicación y su hermano anunció que no estaba en condiciones de presentarse (Foto: Instagram/@Declosure)

Pese a todo lo anterior, el festival se volvió tendencia en las redes sociales y en los principales buscadores de internet, motivo por el cual los memes no tardaron en aparecer.

Sin duda, como se ha mencionado, quien se robó el reflector de los memes fueron las cancelaciones de algunas agrupaciones como el duo británico Disclosure. Aunque los fanáticos prefirieron tomar con humor y esperar que el domingo el cartel se mantenga intacto:

Pese a lo anterior, algunos internautas dieron algunas recomendaciones para que los organizadores pudieran tener alternativas a los problemas, especialmente bandas que han sido recurrentes en el festival, pero que este año no vinieron a México:

Sobre ese mismo tenor, algunos otros prefirieron ser empáticos con los community manager y pensar todo el trabajo que tuvieron que hacer, ya que no solo cubrieron el evento para las redes sociales, sino tuvieron que corregir el cartel en más de una ocasión debido a las ausencias:

Incluso, los usuarios de las redes sociales pensaron cómo es que los organizadores del evento vivieron el estrés del sábado 20 de noviembre. De hecho, fueron más allá y crearon algunos escenarios de cómo es que afrontaron la situación de este domingo:

Otros, presumieron cómo se sintieron al estar tan cerca de sus bandas favoritas, después de casi dos años de distanciamiento social debido a la pandemia por COVID-19:

Las bromas sobre cómo los asistentes bailaron, disfrutaron, vivieron el festival en la CDMX no faltaron:

No obstante, también quisieron mostrar su sentir los que no fueron al evento, aquello que querían ver a sus bandas favoritas, pero no pudieron asistir:

Finalmente, estuvieron aquellos que mostraron su parecer después de que se informó que aquellas personas que no compraron la entrada del domingo, pero habían asistido el sábado, podrían entrar gratis:

