Gustavo Adolfo tachó de “envidiosa” a Gala Montes y defendió a Bárbara de Regil

El conductor defendió a Bárbara (Foto: Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

El fin de semana pasado, Bárbara de Regil compartió en sus redes sociales que su perrita “Nala” falleció por un supuesto envenenamiento. No obstante, ante las múltiples publicaciones de la influencer llorando, Gala Montes la acusó de buscar likes con la tragedia.

Así, entre la disputa que hubo entre las dos actrices debido a esta situación, Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y, para sopresa de muchos, defendió a Bárbara de Regil.

“Esta chica Gala, ¿para qué se metió?, ¿quién decide si le llora un minuto o se pasa la vida chillándole a su perro, a su elefante o a su abuelita?, cada quién es libre de llorar”, comenzó a decir el periodista en su programa De primera mano.

De igual forma, destacó que era normal que la protagonista de “Rosario Tijeras” tuviera trabajo y, por ende, dejara a su perro en casa.

“Bárbara de Regil no es santa de mi devoción, pero esta muchacha, Gala Montes, se está trepando. ¿Por qué no se mete con alguien que se le muere un perro que tiene cinco seguidores, que nadie pela, sino a la que tiene 9 millones?”, destacó.

Gala Montes y Bárbara de Regil discutieron sin piedad en Instagram por la muerte de un perro (Foto: Instagram / @barbaraderegil @galamontes

Asimismo, en su columna de Excélsior, Gustavo Adolfo Infante remarcó que Bárbara no es de su agrado, ya que se le hace una persona “muy pesada”, sin embargo, no le parecía justo que la criticaran por todo y menos, cuando acababa de morir alguien importante para ella.

“Pues esta chava (Gala Montes) se le echó encima diciendo que dejara de hacerse publicidad en redes sociales, que debía de cuidar a sus perros, es decir, metiéndose en lo que no le importa y hablando de que si regaló pelucas oncológicas o no, que si lloró, que si cuida a sus perros o no. ¿A ella qué le importa?, ¿saben cómo se llama esto?: ¡Envidia! Repito, en México, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano”, sentenció.

¿Qué pasó con Bárbara y Gala?

Bárbara de Regil, actriz e influencer fitness, hizo una triste publicación en las redes sociales con la que reveló la muerte de Nala, su mascota, acontecida la madrugada del 14 de noviembre de 2021 debido a que fue envenenada.

A través de sus redes sociales, de Regil estuvo registrando algunos momentos de la visita al veterinario y los compartió con sus seguidores, particularmente con su público de Instagram.

En los videos se ve a la perrita Nala evidentemente decaída, acostada en la mesa de examinación. Sin embargo, poco tiempo después se nota animada, por lo que la actriz e influencer y su mascota regresaron a su casa.

Aunque dejó de compartir stories entrada la madruga, fue por la tarde cuando publicó, entre lágrimas, que la pastor belga murió por envenenamiento.

(Foto: Instagram/@nala.deregil)

Fue entonces cuando empezó la discusión. Gala Montes llegó a la escena con un comentario sarcástico: “Ahora compra otro”, lo que desató las críticas de los fanáticos de Bárbara.

Incluso la misma influencer empleó la publicación para responder de manera personal a su comentario: “no entiendo tu comentario. Un perrito no es un mueble que cambias así como así”.

Los ataques hacia Gala Montes continuaron en su Instagram, razón por la que utilizó sus redes sociales para darle un poco de contexto a su comentario, pues aseguró que su sarcasmo iba en el sentido de que no es su interés que “una persona a la que se le muere un perro a los seis meses, siga comprando perros y pueda adquirirlos así nada más”.

En este contexto, siguieron sus videos, pero las críticas fueron mucho más fuertes y directas en contra de Bárbara de Regil, a quien reventó porque supuestamente busca generar likes con sus publicaciones, y nada más.

“Si ustedes quieren admirar a una persona que dice que ama a los animales, que se le muere un perro a los 6 meses y que lo abandona un mes porque está en Los Ángeles, que va y regala una peluca y sube una historia de que se une a todas las personas con cáncer y no sé qué. ¿Dónde está sonando, qué estás haciendo para ayudar realmente? Solamente quiere likes, eso está mal”, aseveró.

