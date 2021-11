“Padre orgulloso”: Epigmenio Ibarra presumió que su hija Eréndira es parte del elenco de “The Matrix: Resurrections”

El productor mexicano compartió su emoción en Twitter (Fotos: Cuartoscuro/Twitter/@epigmenioibarra)

Dejando de lado sus habituales comentarios sobre el panorama político en México, el productor de televisión Epigmenio Ibarra no pudo contener su emoción y orgullo ante el nuevo póster de The Matrix: Resurrections, en donde se pudo apreciar a su hija, la actriz mexicana Eréndira Ibarra.

Por medio de su cuenta de Twitter, el fundador de Argos Comunicación pidió disculpas a sus seguidores, pero aseguró que se encuentra muy emocionado por el próximo estreno de Eréndira, a la cual tildó de ser una “guerrera”.

“Uds. habrán de disculpar que ante de padre emocionado y orgulloso, pero ver a mi hijita @erendiritas (quien se ve en la foto como aparece en la película) en el póster de Matrix me encantó. Es una guerrera”, redactó la tarde de este miércoles 17 de noviembre.

Epigmenio Ibarra se dijo orgulloso de su hija Eréndira (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

En un segundo mensaje, aseveró que no hay forma en que no se pueda sentir orgulloso de lo que está viviendo su hija al irse ganando cada vez más papeles, así como reflectores en la pantalla de Hollywood. De forma cariñosa sentenció que ella es una persona a la cual quiere, admira y respecta “tantísimo”.

“Ni modo de no sentirse orgulloso. En el póster de Matrix resurrections mi hija @erendiritas a quien tantísimo quiero, admiro y respecto”

El productor compartió el nuevo póster de la cinta (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Y es que la mañana de este miércoles la compañía Warner Bros. reveló el nuevo póster de la esperada cuarta entrega de la icónica saga de ciencia ficción, la cual seguirá siendo protagonizada por el popular actor canadiense Keanu Reeves.

Además de contar con la participación de Carrie-Anne Moss personificando a Trinity, Yahya Abdul-Mateen II como Morpheus y Jessica Henwick como Bugs.

No obstante, en México se robó los reflectores la aparición de Ibarra, pese a que aún no se conoce cuál es el papel al que le dará vida; sin embargo, muchos fanáticos de la saga asumen que podría ser relevante, ya que es una de las cinco personas que aparece en el póster oficial.

La actriz de Sense8 compartió la imagen en su Instagram oficial y tampoco pudo contener la emoción ante este nuevo reto en su carrera. “Someone pinch me (Alguien que me pellizque)”, fueron las palabras que dedicó en la publicación a sus seguidores.

La actriz compartió el póster en sus redes sociales (Foto: Instagram/@erendiritas)

Matrix es una película de ciencia ficción que se estrenó en 1999. Fue escrita y dirigida por los hermanos Wachowski; esta producción es una de las más exitosas de la era del 2000 con una recaudación exorbitante de USD 463,517,383 en su primera cinta.

La franquicia es protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving y Joe Pantoliano. La historia se desarrolla en un futuro distópico en el que la humanidad está atrapada sin saberlo. Viven en una realidad simulada: Matrix, donde las máquinas inteligentes distraen a los humanos mientras utilizan sus cuerpos como fuente de energía.

Cuando el programador informático Thomas Anderson baja el alias de hacker Neo descubre la verdad y “se ve arrastrado a una rebelión contra las máquinas” junto con otras personas que han sido liberadas de Matrix.

"Matrix" se volvió una saga icónica a inicios de los años 2000 (Foto: Warner Bros.)

El auge de esta película fue tanto que se estrenaron dos secuelas en 2003: Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. Ambas escritas y dirigidas también por los Wachowski.

La franquicia Matrix, debido a su gran éxito, se amplió con la producción de cómics, videojuegos y cortometrajes de animación. En este último. los escritores originales, los Wachowski, también estuvieron muy involucrados.

El estreno de The Matrix: Resurrection está previsto para el 22 de diciembre de 2021 en los cines y en HBO Max.

