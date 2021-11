Entre la adopción y el alcohol: Mauricio Ochmann recordó sus épocas más oscuras

Mauricio Ochmann confesó que pasó por una infancia complicada por diversas razones (Foto: Twitter)

El actor de cine y televisión Mauricio Ochmann reveló recientemente en una entrevista lo difícil que fue su infancia y los momentos complicados por los que pasó.

A pesar de que la vida de Mauricio Ochmann parece perfecta la realidad es otra, pues no todo fue sencillo porque desde su niñez vivió experiencias no tan agradables. El actor nació en el año 1977 en Washington D.C, Estados Unidos pero a unos días de nacido su madre biológica decidió entregarlo al sistema de adopción del país y tiempo después lo adoptó una pareja de mexicanos.

“Una pareja me adoptó porque estaban viviendo allá. Ellos se divorciaron cuando yo tenía aproximadamente año y medio. Mi mamá decidió traerme a México, crecí entre Querétaro y Celaya”, confesó el actor de Ya veremos.

Hasta los 16 años de edad se mudó a la Ciudad de México y reveló que tuvo que pasar por otro proceso de adopción cuando su mamá adoptiva volvió a contraer matrimonio cuando él tenía cuatro o cinco años y desde entonces su apellido es Ochmann.

El famoso actor reveló que pasó por dos proceso de adopción (Foto: Instagram/mauricioochmann)

“Fueron procesos complicados y más porque cuando era un niño, me cambiaron mis apellidos, primero era Sánchez y después Ochmann, hasta los maestros de la escuela me molestaban”, expresó el artista y dio a conocer que por ese motivo sufrió bullying cuando era pequeño.

“Para mi fortuna la directora de la escuela acababa de adoptar, entonces se enteró de las burlas que recibía y dijo: ‘Déjenlo que se ponga como quiera, que se llame como se quiera llamar’, entonces ahí como que detuvo todo el acoso”, declaró Mauricio.

Otra de las problemáticas que sufrió cuando era un niño fue su adicción al alcohol y recordó: “La infancia y la adolescencia estuvo difícil, había muchos esqueletos y fantasmas adentro. La verdad es que como a los 8 años se me cruzó una cerveza enfrente y para todo lo que me ocurrió en aquel entonces me cayó de perlas porque me ayudaba a evitar pensar en el dolor interior”, dijo el famoso.

Después de muchos años se reencontró con su primer padre adoptivo y reveló que formaron una buena relación desde ese momento. Aunque creció con la idea de ser adoptado, eso lo ayudó bastante a ser una persona independiente y aprendió a ser “su propia madre y su propio padre” para saber cómo quería ser cuando pasara por ese mismo rol y tuviera a sus propios hijos.

Mauricio aprendió a ser un padre amoroso gracias a sus experiencias anteriores (Foto: Instagram/mauricioochmann)

A lo largo de los años, el actor se ha caracterizado por ser un padre amoroso y presente en la vida de sus dos hijas Lorena y Kailani, quien es fruto de su anterior matrimonio con Aislinn Derbez y con quien mantuvo una relación amorosa por varios años antes de separarse en 2020.

Recordemos que Mauricio Ochmann es uno de los actores más reconocidos por sus diferentes participaciones e interpretaciones en programas de televisión, series, películas y hasta en obras de teatro como: Lo que callamos las mujeres, Dame chocolate, Decisiones, Victoria, el clon, Pequeñas coincidencias, Hazlo como hombre, El Chema, Los Victorinos, El sexo débil, Sueños de juventud, La dama del alba y muchos más.

Y justo hoy el artista se encuentra cumpliendo 44 años de edad, recibió miles de mensajes de cariño y fue festejado por su actual novia Paulina Burrola con una decoración y un desayuno que sorprendió al actor acompañado de varios globos y regalos. De igual manera lo felicitó Aislinn por medio de redes sociales junto a su hija y los usuarios se impactaron porque Mauricio compartió el video en sus historias temporales de Instagram.

