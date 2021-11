Carmelita Salinas presentó actividad cerebral leve: sigue grave pero estable

El estado de salud de Carmen Salinas sigue siendo delicado. (Foto: Instagram)

Este sábado 13 de noviembre, la nieta y el sobrino de Carmen Salinas informaron sobre el estado de salud de la actriz.

De acuerdo con Televisa Espectáculos, Carmen Plascencia y Gustavo Briones compartieron que la famosa actriz presentó actividad cerebral leve, sin embargo, señalaron que su condición sigue siendo grave.

“No sé si les había comentado, pero en el electro sí le encontraron movimiento en su cerebro, si tiene vida”, mencionó Gustavo Briones ante diversos medios de comunicación.

Por otra parte, esta mañana su hija María Eugenia Plascencia detalló que, cuando entró a visitar a Carmelita Salinas, se puso a platicar con ella y la actriz movió los pies: “Sigue en el mismo estado delicado y qué les puedo decir. Yo me puse a hablarle porque sé que me escucha y no sé si eran reacciones o me las imaginé pero movía sus piecitos y le dije en el oído que la queremos tanto la familia como sus compañeros: ‘Mamita, te queremos, te amamos, por favor échale ganas’”, mencionó.

Información en desarrollo*