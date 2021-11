Héctor Soberón respondió a las acusaciones de Michelle Vieth: “No soy yo”

Héctor Soberón volvió a hablar del video íntimo filtrado de Michelle Vieth, pues se defendió de las acusaciones de la actriz (Foto: @michellevieth / IG - @hector_soberon/ IG)

El fin de semana pasado Michelle Vieth nuevamente habló acerca de los videos íntimos que fueron filtrados en 2004 y volvió a acusar a su ex esposo Héctor Soberón de haber sido el responsable de dicho delito, sin embargo, el actor se defendió y expuso cuáles serían sus pruebas para desmentir las acusaciones.

Michelle Vieth, en entrevista con Yordi Rosado, recordó el terrible momento que sufrió hace más de 15 años cuando imágenes en las que se le veía en la intimidad fueron filtradas, algo que sucedió cuando se encontraba en medio de su divorcio con Héctor Soberón. La actriz señaló las razones del porqué siempre ha pensado que su ex pareja fue quien difundió el video y también lo acusó de pedófilo, pues el video habría sido tomado cuando ella tenía 16 años.

Pese a que esto lo ha dicho en varias ocasiones, Soberón decidió responder a las acusaciones debido a que, destapó, su familia ha sido atacada con amenazas a través de redes sociales.

Michelle Vieth se unió a una campaña contra la porno-venganza en la que habló abiertamente de los hechos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

En entrevista con Ventaneando, el actor volvió a mostrar las pruebas que podrían desmentir la versión que Michelle Vieth dio, pues las fechas de las que habló ella no concordaría con lo que dijo ni con el año en que ellos comenzaron su relación.

Soberón declaró que no es pedófilo, pues cuando ellos se conocieron, ella no tenía 16 años, como lo dijo en la entrevista, sino que tenía 18, pues fue en Mi pequeña traviesa (1997) que coincidieron. A parte de eso, el video íntimo Vieth lo habría hecho con otra persona ya que, además de que por las imágenes sería evidente, la fecha en la que fue registrado ellos no mantenían un romance.

El actor también señaló que, desde que tuvo conocimiento del video, él se dedicó a defender a su ex esposa. “Esto comenzó hace 20 años, yo la defendí. ¿Por qué?, ¿por qué seguir con esto? Ya es una persona adulta (...) ¿Por qué seguir con esto? Tiene hijos, tiene hijas, aquí no solamente lastima a mi familia, lastima a mi familia, a mi mujer”, dijo Soberón.

Hace 4 años Michelle expuso a través de redes sociales que ella era menor de edad cuando el material fue grabado (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Agregó que espera lo mejor para Michelle pese al linchamiento social del que está siendo víctima, aunque le pidió que dejara de culparlo de filtrar el video, pues su esposa ayer fue agredida por teléfono. “Acepté dar la entrevista porque se metieron con mi esposa, le hablaron para insultarla en Instagram, y dices: ‘Ya estuvo suave, tengo que poner un alto’, pero un alto con hechos, lo estoy demostrando”, sentenció.

La actriz protagonista de Mi pequeña traviesa explicó que el video se trata de imágenes de momentos diferentes editadas para que estuvieran juntas. Ella se dio cuenta de que habría sido su ex esposo quien hizo y difundió el material porque reconoció la ropa que estaba utilizando y el lugar en donde se encontraban.

Vieth manifestó que este evento la hizo sentir muy mal porque el video se trataba de algo que habían filmado ambos en la intimidad, con el soporte de que estaban enamorados y confiaban el uno en el otro, por lo que no había razón para que saliera a la luz.

También admitió que esta experiencia fue desgastante para ella, dijo: “En su momento para mí fue devastador en todo aspecto, es una violación a tu intimidad en el grado más alto. Pero viene la otra parte: no soy una niña, simplemente estaba haciendo el amor con la persona que fue mi esposo (…) Sí fue algo muy fuerte y no es que se supere, es algo con lo que aprendes a vivir; se violentó mi intimidad, se violaron mis derechos sexuales y sí fue devastador y sigue siendo devastador al día de hoy”.

SEGUIR LEYENDO: