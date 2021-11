Guillermo del Toro: quién es Kim Morgan, la guionista que le robó el corazón

(Foto: Instagram/@sunsetgun)

En días recientes, el director y productor mexicano de cine, Guillermo del Toro, reveló su estado civil, luego de que se refirió a la guionista, Kim Morgan, como “su esposa”. Ambos mantienenen una relación desde hace tres años y trabajan juntos en Nightmare Alley, la última producción del galardonado director.

De acuerdo con la revista Variety, ambos habrían celebrado un enlace matrimonial en mayo de este 2021 en una ceremonia sumamente discreta y privada, a la que sólo asistieron las personas cercanas a la pareja.

Kim Morgan es una conocida guionista de Hollywood FOTO: Instagram/@sunsetgun

Kim Morgan es una conocida guionista de Hollywood, además de historiadora de arte y crítica de cine. En de su trabajo como crítica ha elaborando reseñas cinematográficas disponibles en sus redes sociales.

Kim también ha ejercido como curadora de festivales del séptimo arte y fungió como presentadora de televisión en el canal Turner Classic Movies y su servicio de películas en streaming, FilmStruck.

También fue jurado en el Festival de Sundance y codirigió el Telluride Fil Festival. Ha escrito para importantes revistas como Sight & Sound, Playboy y The Los Angeles Review of Books. Como guionista realizó dos cintas de: Seances y The Forbidden Room, además de la que trabaja actualmente junto a del Toro.

FOTO: Instagram/@sunsetgun

En sus redes sociales, Kim demuestra ser cinéfila de corazón y comparte fotografías junto a personalidades del séptimo arte constantemente. Además, recientemente utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a Guillermo del Toro en su cumpleaños en octubre de este año.

“Es un día especial, feliz cumpleaños, Guillermo”, escribió en una publicación en donde además compartió una fotografía del galardonado director mexicano conocido por películas como El laberinto del fauno y La froma del agua.

FOTO: Instagram/@sunsetgun

¿Cómo nació el romance?

Guillermo del Toro estuvo casado por 20 años con Lorenza Newton, madre de sus hijas Marisa y Mariana. No obstante, la pareja se separó en 2017. Por su parte, Kim Morgan mantuvo un matrimonio de cuatro años con el director canadiense de cortometrajes experimentales Guy Maddin.

Un año después, en 2018, los dos se conocieron cuando del Toro apenas comenzaba a formar el proyecto de Nightmare Alley. Esta relación se convirtió en romance poco después, pues se les vio juntos como pareja, por primera vez, durante la gala de los premios Oscar de ese año, cuando del Toro obtuvo dos estatuillas por La Forma del Agua: mejor director y mejor película.

Cuando comenzaron a salir, del Toro tuvo que aclarar que su separación se dio en febrero de 2017 y su divorcio formal en septiembre de ese mismo año para evitar chismes alrededor de su nueva relación con Morgan, a quien, dijo, comenzó a frecuentar en el verano. “Por si aparece alguna noticia, aclaremos que yo me separé en febrero. Empecé a trabajar con ella a finales de verano”, declaró.

(Foto: AP)

Debido a su cercanía en el trabajo, al apoyo y sus sentimientos en común, la pareja tomó la decisión de casarse tres años después, en el marco del estreno de su “hijo” en el cual han trabajado prácticamente desde que se conocieron: Nightmare Alley.

Fue durante la alfombra roja del LACMA Art + Film Gala donde Guillermo del Toro se refirió a Morgan como “mi esposa”. Actualmente, ambos trabajan en la película Nightmare Alley, ella como guionista (lo que representa su debut en un largometraje) y él como director. Esta cinta ha tardado casi tres años en realizarse debido a la pandemia de COVID-19, pero algunos expertos señalan que tiene mucho potencial para ser acreedora a un Óscar.

