“Las Estrellas Bailan en Hoy”: por qué acusan a Lourdes Munguía y Brandon Castañeda de tener un falso romance

Gabo Cuevas confirma que Lourdes Munguía y Brandon Castañeda tienen una relación falsa (Foto: Instagram / @lourdes.munguia)

Tras la salida de Lourdes Munguía y Brandon de Las Estrellas Bailan en Hoy, se destapó que supuestamente no era real el romance que se había anunciado entre los integrantes de la competencia y sólo fue una estrategia para obtener mayor rating.

Los periodistas de espectáculos Flor Rubio y Gabo Cuevas, aseguran que la relación amorosa entre la actriz y el ex integrante de los Wapayasos es meramente de “televisión”, pues no creen que Munguía haya aceptado comenzar un noviazgo con una persona de 21 años cuando ella tiene 60.

El reportero de Venga la Alegría aseguró en Fórmula Espectacular que se sorprendió cuando se enteró del supuesto romance que fue anunciado en los medios, pues él es testigo de que está en una relación con otra persona muy cercana a él.

Brandon había dicho que la relación era algo más que una amistad (Foto: Instagram / @lourdes.munguia)

“Voy a desenmascarar a este muchacho (Brandon) en este espacio porque él ha estado saliendo con mi roomie Diana Zambrano y me consta que él ha ido al departamento, es muy lindo [...] y cuando veo la foto con la señora besándose...”, dijo Gabo Cuevas.

Por su parte, Flor Rubio dijo que la relación fue presentada al público meramente para que llamaran la atención y siguieran siendo parte de la publicidad de el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy. “La verdad es que Lourdes Munguía es una señora muy seria, en ese sentido es súper seria”, agregó la presentadora.

El rumor de que la pareja de baile había comenzado algo más que una amistad, comenzó debido a las repetidas ocasiones en que las cámaras los captaron besándose fuera de los escenarios de Hoy durante su participación en el concurso de baile del matutino, pero finalmente en una de sus últimas presentaciones Brandon le robó un beso a Munguía en vivo, justo después de su performance.

Brando Castañeda y Lourdes Munguía fueron los primeros eliminados de "Las Estrellas Bailan en Hoy" (Foto: @programa_hoy / Twitter)

Según el medio TV y Novelas, la pareja habría sido cuestionada acerca de su relación después de su eliminación y el bailarín habría respondido: “No sé si algo formal, puede ser, no se sabe, pero ahorita estamos muy contentos, es un mujerón y yo me caso; a ver qué pasa, porque no nada más es mi opinión, también es la de Lú. O sea que van en serio… Vamos por todo, por qué no, si ya nos dimos un beso, ¡que no pueda haber otros más!”.

Las palabras del ex Wapayaso habrían confirmado que, si bien no eran novios, sí tenían algo más que una amistad, teoría que sólo reforzó los rumores, pues él incluso había confesado que el beso en vivo no había sido planeado y todos fueron sorprendidos, hasta la misma Lourdes.

“No estaba planeado, yo sí lo sabía porque le dije que le iba a dar un beso, pero ella no sabía si lo iba a hacer o no, entonces, creo que el mismo baile, la atracción y el salseo te incitan un poco a terminar con un besito”, dijo Brandon.

Brandon se dijo feliz de haber conocido a Lourdes en la competencia (Foto: Twitter / @programa_hoy)

Galilea Montijo también había asegurado que la relación era verdadera pues declaró que los concursantes “en los pasillos de Televisa van de la manita”.

Acerca de su eliminación del concurso, Brandon dijo que se marchaba triste, pero muy feliz de la “superpareja” con la que había trabajado, de la que le gustaba “todo, principalmente el cuerpower, la actitud, sus chinos negros, su voz, sus ojos… ¡todo!”.

Esta pareja fue la primera eliminada de la competencia, después de que el público le haya dado su voto a Andrea Escalona y Pablo Montero.

SEGUIR LEYENDO: