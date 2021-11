El día que María Félix despreció a Juan José Origel

La doña despreció al conductor al ver que iba de parte de TV Azteca en un evento Foto: (Archivo)

En la más reciente emisión de En casa de Mara, el programa de entrevistas que se comparte en YouTube, comandado por la periodista Mara Patricia Castañeda, Juan José Origel fue invitado en la plática donde recordó aspectos de su trayectoria, y uno de los momentos más agridulces que le tocó pasar, pues en sus inicios como reportero tuvo un desencuentro con una de las máximas figuras del espectáculo nacional.

Y es que fue a mediados de los años 90, cuando comenzaba a laborar en TV Azteca como parte del cuadro de periodistas de Ventaneando, que Pepillo fue asignado a buscar a María Félix para solicitarle una entrevista; fue en un evento social donde el comunicador pudo encontrarse con la recordada superestrella del cine.

Juan José Origel se sintió despreciado por la legendaria actriz Foto: Archivo

Sin embargo, la actitud de la famosa diva del cine de oro mexicano le dejó con un mal sabor de boca que hasta la fecha sigue recordando el conductor de Con permiso. Juan José también comparó la forma de ser de la fallecida artista con la de otra de las grandes figuras del cine nacional. Así lo narró en la emisión:

“A dos mujeres he visto en México así en grande: a María Félix y a Silvia (Pinal). Pero María Félix era déspota, grosera, y Silvia es una mujer querida por todo el pueblo, muy cariñosa con toda la gente. Hay una diferencia abismal”, comenzó relatando el polémico presentador de noticias de entretenimiento y farándula.

De esta manera recordó el comunicador la vez que en un exclusivo evento social se encontró frente a frente con María bonita, quien se comportó altiva con él, especialmente al ver que Origel iba en representación periodística de la entonces naciente televisora del Ajusco.

María Félix tuvo un acercamiento con el conductor cuando éste ya trabajaba en Televisa . EFE / PACO TORRENTE/Archivo

“Estaba en Ventaneando y hubo una comida en la casa del embajador de Francia, Bruno Delaye; fui porque era amigo del embajador y fue La doña, pero a ella no la sentaron en la mesa principal, estaba en la contigua”, recordó el titular de otros espacios televisivos como Derecho de admisión.

Juan José dijo sentir algún pendiente con su entonces jefa, Pati Chapoy, por la manera en que María reaccionó al conocer su procedencia: “Entonces llego y le digo: ‘Señora, buenas tardes, ¿cómo está?’. Voltea muy amable y a la hora que ve el cubo de Azteca nomás sentí el pelazo que me dio, se voltea y dije: ‘Aquí está la nota’. ¿Cómo iba a llegar a decirle a Pati (Chapoy) que la señora me dio la volteada?”, dijo entre risas.

“Yo así de: ‘Señora, ¿está enojada porque no la sentaron en la mesa principal?’. ¿Con qué llegaba yo de la nota? Total que la señora ya no me quería”, añadió el nacido en León, Guanajuato.

No son pocas las anécdotas que describen a María como una mujer soberbia y prepotente Foto: Twitter / @Cuauhtemoc_1521

Sin embargo, su relación con la fallecida estrella del cine mejoró cuando Origel salió de TV Azteca y llegó a Televisa. Tras el éxito de Ventaneando, el conductor recibió una oferta de la televisora de San Ángel, y lo aceptó. Por ese entonces el conductor preparaba los programas competencia de la emisión, tales como La botana y La oreja.

Sin embargo, y pese al breve acercamiento que tuvo con María Félix, no contaba con que la diva estaría en sus últimos días de vida.

“Un día le dije a Emilio Azcárraga: ‘No sabes las ganas que tengo de entrevistar a la Doña’. Un día me habla Emilio y estaba con La Doña, y me dijo: ‘Te la voy a pasar’. Y la señora: ‘Usted ha sido muy malo conmigo’. Le dije: ‘Nombre, lo que pasa es que la señora Chapoy era la que me decía’. Después me dio su teléfono, platicamos y todo, y cuando me iba a dar la entrevista, se nos fue”, recordó el presentador.

