Vanessa “La Vecina” está libre de cáncer: “No quepo de felicidad”

Vanessa dio a conocer que está libre de cáncer (Foto: Instagram/@vanessalavecina)

Vanessa Oyarzún, mejor conocida como “La Vecina”, dio a conocer hace un mes que fue diagnosticada con cáncer. Desde hace varios meses ha luchado contra esta enfermedad, pero el jueves dio una buena actualización sobre su progreso después de que su tumor le fue removido.

El tumor que Vanessa tenía se presentó en su cuello desde enero de este año, sin embargo, no le prestó atención debido a que pensó que se trataba de una secuela por haber sufrido de COVID-19 poco antes. Fue meses después, en junio, que descubrió que el pequeño bulto que antes tenía, se había convertido en algo molesto; fue cuando la diagnosticaron.

Tenía un tumor doble, “uno líquido de cuatro centímetros, y otro sólido dentro del primero, de dos centímetros”, narró. Era maligno y se lo extirparon con su tiroides, con la esperanza de que no hubiera hecho metástasis.

A "La vecina" le removieron el tumor junto con la tiroides con la esperanza de que no hubiera hecho metástasis (Foto: Instagram/@vanessalavecina)

La actriz compartió que temía por diversas razones que el cáncer continuara habitando su cuerpo, pues eso significaría varías cosas, desde el tener que hacer a un lado sueños y metas, hasta el tener que despedirse de sus seres queridos.

Esta semana la modelo dio a conocer que su progreso ha sido muy positivo, de hecho, informó que ya casi está celebrando, pues su cuerpo está libre de cáncer, aunque está en espera de que los resultados de sus estudios lo cercioren.

“Gracias a Dios porque hoy tengo la fortuna de poder decir, después de muchos estudios médicos, que mi cuerpo está libre de células cancerígenas. Estoy esperando unos estudios de sangre para reconfirmar esta noticia, pero no quepo de felicidad; quiero seguir mis planes de ser madre y continuar mi carrera como conductora, actriz y comediante”, dijo Oyarzún a través de un comunicado de prensa.

La modelo dio a conocer la noticia esta semana a través de un comunicado de prensa (Foto: Instagram/@vanessalavecina)

Y es que la conductora compartió el pasado octubre en entrevista con TV Notas que uno de sus mayores sueños es el convertirse en mamá, algo que había pospuesto ya que ella nunca había presentado problemas de fertilidad y no se esperaba que esta enfermedad se cruzara en sus planes.

Vanessa temía que el cáncer todavía se alojara en su cuerpo, pues eso significaría que tendría que comenzar tratamientos más difíciles, como yodo radioactivo y aislarse casi por completo, teniendo que posponer su sueño o, inclusive, tener que deshacerse de él.

La Vecina compartió que, aunque la noticia fue muy difícil de aceptar, hizo lo posible para no refugiarse en su tristeza. No sólo se esforzó en su trabajo, sino que siguió las indicaciones de su médico al pie de la letra para descartar que hubiera hecho metástasis y comenzó un tratamiento.

Vanessa anunció que buscará cumplir su sueño de ser madre tras esta buena noticia (Foto: Instagram/@vanessalavecina)

Antes de comenzar su tratamiento para cáncer, se sometió a otro para la fertilidad, deseando poder embarazarse en un futuro. Se mostró positiva ante la adversidad y aseguró que hará lo posible por convertirse en mamá en un futuro cercano.

“Creo que si los médicos no me hubieran dado esperanzas u opciones para ser mamá, esto se habría puesto más difícil, y la verdad no me hubiera desgastado en la lucha. Ahora sólo quiero disfrutar la vida como va, y pronto ser mamá”, confesó.

La actriz terminó su comunicado informando a sus seguidores que “tienen Vecina para muchos años más”, agradeció a las personas que la apoyaron durante estos difíciles meses y, aunque nunca dejó su trabajo, aseguró que tienen muchos proyectos próximos con los que festejará la noticia de haber resultado libre de cáncer.

