Cuánto cuesta el lujoso vestido de Galilea Montijo que también utilizó Gigi Hadid

Galilea Montijo asistió recientemente a la gala de Hombres GQ, donde uso un vestido de terciopelo rasado en negro con cuello “de tortuga” y detalles de enrejado en dos tamaños a lo largo del vestido, pero sus seguidores no tardaron en darse cuenta de que Gigi Hadid ya había utilizado ese mismo vestido.

El vestido utilizado por la conductora del programa matutino Hoy y la modelo estadounidense es un modelo del diseñador David Koma de la colección otoño - invierno 2016 y aunque el diseño es de una colección pasada, el precio por vestidos similares a este rondan entre 44 mil y 82 mil pesos en tiendas online.

Mientras que la conductora relució el vestido para un evento organizado por la revista GQ, Gigi lo utilizó para la gala de los premios Guys Choice Awards en 2016.

Así lució Galilea Montijo el costoso vestido de David Koma (Foto: Instagram: @galileamontijo)

Recientemente, la conductora comentó en una entrevista a los medios el mes pasado mes de octubre, que después de contagiarse de COVID-19 y recuperarse, comenzó a sentirse mal y es por eso que había abandonado la conducción del programa matutino por unos días.

“Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía tengo, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, lo del derrame del corazón estoy con medicamento, la pericarditis también”, comentó Galilea.

Pero actualmente la conductore se encuentra con una mejora en su salud, esto lo hizo saber durante la alfombra roja de la gala de la revista GQ, donde la presentadora de 58 años comentó ante los medios:

“Todo bien, gracias a Dios, todo bien, todo controlado. Ahorita me escuchan un poquito mormada, porque me acabo de vacunar contra la influenza y sí me pegó un poquito, pero todo bien, nada más es un pequeño catarrito, pero nada más. Pero del corazón, la hipertensión, ya está controlado, gracias a Dios”.

(Foto: Instagram: @galileamontijo)

Galilea también habló de los buenos hábitos que mantiene para conservar su buena salud: “Hago más ejercicio, la verdad, es que me preocupé un ratito por pensar que no podía hacer ejercicio, porque lejos de verte bien, lo he pensado por cuestión de salud, siempre desde que soy mamá. Me ayuda muchísimo hacer ejercicio, entonces ya lo retomé y sigo haciendo ejercicio”.

A pesar de esto, Galilea aún tendrá que cuidar de su salud, pues vivirá por el resto de su vida con hipertensión:

“Ya me quedé hipertensa. Lo del derrame del corazón pues estoy con medicamento, la pericarditis también. Cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en a mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control” , finalizó la conductora.

Mientras que su ausencia en Hoy se debió a problemas de salud, los seguidores del programa matutino e internautas sospecharon que la ausencia de Galilea en el programa se debía a que ella se encontraba bajo la mira de la FGR (Fiscalía General de la República) por su ostentoso estilo de vida, similar al de su amiga Inés Gómez Mont.

(Foto: Instagram/@inesgomezmont)

La presentadora de televisión indicó que no quería opinar públicamente sobre el caso de su “comadre” y que se mantendrá callada para que no malinterpreten sus declaraciones al respecto, sin embargo, aclaró que su salida del programa matutino fue temporal.

“No voy a comentar nada del tema. Con todo respeto para ustedes quienes están, yo la verdad no sé del tema. Entonces, como te digo, de la última vez me quedó la experiencia, empezaron a mover comentarios míos que la verdad no ayudo en el tema, entonces me voy a callar y no voy a decir nada” , comentó la conductora.

