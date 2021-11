Eiza González recordó a Octavio Ocaña en su cumpleaños: “Me llena de tristeza y aún no logro asimilarlo”

FOTO: Instagram/@eizagonzalez

Hace unas horas, la actriz mexicana Eiza González emitió un conmovedor mensaje con motivo del fallecimiento de Octavio Ocaña, actor mexicano que falleció a los 22 años después de que recibió un impacto de bala durante una persecución policial en Cuatitlán Izcalli, Estado de México.

Ocaña se ganó el cariño de público mexicano por su interpretación de Benito Rivers en la serie producida por Televisa, Vecinos. Sin embargo, el originario de Villahermosa, Tabasco, también trabajó en otras producciones de la televisión mexicana, como la telenovela Lola, érase una vez, donde actuó junto a Eiza.

En este contexto, la actriz reaccionó a la muerte de Octavio y, a través de su cuenta de Twitter le dedicó unas palabras y admitió aún no haber procesado el fallecimiento del joven actor con quien compartió pantalla.

“Llevo varios días tratando de digerir la noticia sobre Octavio”, comenzó en el tuit. “Quiero compartir que mi tiempo con él en Lola fue inmceíblemente especial, ya que él y yo pasábamos bastante tiempo juntos. Inclutyendo a su familia. Me llena de tristeza lo sucedido y aún no logro asimilarlo”, concluyó en el primer mensaje breve.

En otro tuit, la actriz de Ambulance, continuó expresando su sentir y compartió una fotograma del producto televisivo en el que trabajaron, en donde aparece Octavio Ocaña, siendo todavía un infante, abrazando a Eiza, incluso colgándose de ella, y acercando su rostro a la actriz. Por su parte, Eiza sonríe, con una actitud divertida.

“Espero que Dios lo tenga en su gloria y mi corazón está con su hermosa familia. Lamento tanto esta pérdida y están en mis pensamientos y corazón. Q.E.P.D. Mi querido piojo”, escribió.

El mensaje de Eiza conmovió a sus seguidores y a los de Ocaña, quienes recordaron su paso juntos por la televisión y agradecieron a Eiza el gesto: “Yo sabía que te encontrabas triste por la pérdida de Octavio (...) te quiero Eiza y también nos duele tanto esta desgracia”, “La pérdida de ‘Otto’ me pegó como si hubiera sido alguien de mi familia, me quedo con los buenos momentos que me dieron en Lola érase una vez”, fueron algunos de los tuits en respuesta al mensaje de Eiza.

Por otra parte, el querido actor mexicano habría festejado este domingo su aniversario de vida número 23. Octaña habría celebrado esta fecha junto a su familia y su novia, con quien se comprometió este año para contraer matrimonio.

Sin embargo, debido a que la investigación sobre su muerte todavía no concluye y aún hay inconsistencias en torno al incidente, su familia y Nerea Godínez, su prometida, se han mostrado firmes en buscar que haya justicia para Octavio Ocaña y buscan que se esclaresca totalmente el incidente que provocó su fallecimiento.

Por esta razón, y haciendo eco de los reclamos de la familia, se han organizado diverchas marchas en su honor que tendrán lugar este domingo. Algunas se llevarán a cabo en Cuautitlán Izcalli, municipio del Estado de México donde ocurrió el deceso, mientras que otras planean partir del Ángel de la Independencia ubicado en la Ciudad de México.

Esto surgió entre las publicaciones del grupo de Facebook “Justicia para Octavio Ocaña”, donde diversos usuarios hicieron un llamado a manifestarse públicamente para exigir justicia por la muerte del actor.

En las convocatorias se sugiere ir de blanco, llevar pancartas con las fotos de Octavio Ocaña e incluso asistir disfrazados como solía hacerlo su personaje Benito Rivers.

