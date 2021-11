Filtraron presuntos mensajes al interior de la camioneta de Octavio Ocaña: “Nos vienen disparando”

En las últimas horas, surgió nueva información entorno a la muerte del actor Octavio Ocaña, quien falleció el pasado 29 de octubre en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, México,

En las últimas horas, surgió nueva información entorno a la muerte del actor Octavio Ocaña, quien falleció el pasado 29 de octubre en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, México, por un impacto de bala durante una persecución policial. Ahora, se filtró una conversación que habría tenido lugar al interior de la camioneta en la que el actor mexicano perdió la vida.

De acuerdo con información del youtuber Miñero, uno de los dos acompañantes del actor sostuvo una conversación por medio de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, la cual confirmaría que no sólo fueron perseguidos, sino que la policía habría accionado varios tiros durante la persecición en la que el actor que dio vida a “Benito Rivers” falleció.

Según se lee en la conversación, el acompañante escribió al contacto que lo estaban persiguiendo. También, se refirió a sus acompañantes con su nombre de pila: “Vengo con el Johny y Octavio (Ocaña) no traemos nada, solo venimos, echando chela, ¿qué hacemos? nos vienen disparando”.

FOTO: Twitter/@MiñeroLR

Posteriormente, el contacto contestó: “Nmms, wee, marcame”, le pidió. “¿Están bien?, Dile a Octavio que se pare la camioneta, bájense y métanse a un local y no salgan we”, continuó la persona con la que se tuvo contacto pocas horas antes de que el actor falleciera por un balazo que recibió en la cabeza, según el informe que emitió la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM).

A la postre, el tripulante de la Jeep, contestó: “Valio verga, valio ver*a, ven wee” y dejó de contestar a los mensajes del sujeto con el que tuvo comunicación por esta vía, quien continuó escribiendo: “¿Contesta, ¿qué pasó?, ¿qué traen?, no traen nada, solo van tomando,”, se lee en la conversación que habría sido puesta a la disposición del programa de espectáculos por el periodista Fernando Carmona, según se detalla en la página de Instagram Chisme no Like.

Respecto a si hubo disparos o no por parte de de la Policía Municipal, anteriormente el reportero Carlos Jiménez confrmó que se habría accionado un único disparo durante la persecución.

Anteriormente el reportero Carlos Jiménez confrmó que se habría accionado un único disparo durante la persecución. (Foto: Instagram/@octavioocaa)

“Uno de los policías declara, y eso ya fue confirmado con los peritajes, declara que le dispara a la camioneta de Benito y la bala ya fue encontrada en la parte trasera del lado derecho a la altura de la llanta, en lo que es la lodera de la camioneta, y ahí quedó la bala y la pistola de ese policía ya fue analizada y efectivamente produjo un disparo y efectivamente esa bala quedó ahí en esta parte de la camioneta”, dijo el reportero en un enlace con Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube.

Por su parte, Octavio Pérez, padre del intérprete que falleció a los 22 años de edad, también habló sobre los disparos que el vehículo de su hijo supuestamente recibió.

Durante una entrevista con el matutino Sale el Sol, el empresario señaló que habrían sido varios los disparos que la policía dirigió hacia el vehículo, uno de ellos habría sido el que le arrebató la vida. “Cuando le dispararon, en ese momento chocó y en ese momento ellos le dispararon en la cabeza, así de fácil. Se le hizo fácil entrar y pum, darle un balazo”, aseguró el papá.

Al respecto, es el reportero quien ahondó en la versión de la Fiscalía (Foto: Instagram/@vecinosoficial)

También mencionó que tiene todos los elementos necesarios para desestimar la versión que las autoridades han dado acerca de la muerte de su hijo, pues no sólo cuenta con el testimonio de sus amigos, quienes acompañaron a Octavio ese día, sino que tiene en sus manos todos los videos que se publicaron el 30 de octubre en redes sociales, inclusive aquellos que fueron eliminados después.

SEGUIR LEYENDO: