“Me gustaría verlos muertos”: papá de Octavio Ocaña dio crudos detalles sobre la policía y la tragedia del actor

La muerte de Octavio Ocaña sorprendió de mala forma a todo el público que se había encariñado con su personaje en la serie Vecinos, “Benito Rivers”, pero principalmente afectó a su familia. Pese a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya lanzó su versión de lo acontecido el pasado 29 de octubre, el papá del actor narró cómo habría ocurrido la muerte de su hijo, según su propia versión.

Octavio Pérez, padre del actor que interpretó por 16 años a “Benito Rivers”, desde que dio sus primeras declaraciones sobre la muerte de su hijo, se ha mostrado férreo a defender la imagen del joven y asegura que existen inconsistencias en el expediente de la FGJ sobre el caso de su hijo, además de que la versión oficial supuestamente no sería la real.

Según informaron las autoridades, Ocaña falleció después de que, en medio de una persecución policiaca, él se disparó accidentalmente en la cabeza con un arma de su propiedad, terminando con su vida a los 22 años. La caza habría comenzado cuando elementos de la policía le marcaron el alto y él aceleró con tal de no ser detenido.

En entrevista con Sale el Sol, el empresario habló acerca de cómo habría sucedido la muerte de Octavio el pasado fin de semana. Relató que su hijo salió con la intención de ir a una fiesta, como cualquier joven de su edad. Mientras iba en su camioneta, los policías le habrían pedido que se detuviera porque lo habrían confundido con otra persona, pero el actor decidió no atender a las indicaciones porque no confiaba en la policía, al igual que él.

Acerca del balazo por el que falleció el actor, Pérez señaló que habrían sido varios los disparos que la policía dirigió hacia el vehículo, uno de ellos habría sido el que le arrebató la vida. “Cuando le dispararon, en ese momento chocó y en ese momento ellos le dispararon en la cabeza, así de fácil. Se le hizo fácil entrar y pum, darle un balazo”, aseguró el papá.

También mencionó que tiene todos los elementos necesarios para desestimar la versión que las autoridades han dado acerca de la muerte de su hijo, pues no sólo cuenta con el testimonio de sus amigos, quienes acompañaron a Octavio ese día, sino que tiene en sus manos todos los videos que se publicaron el 30 de octubre en redes sociales, inclusive aquellos que fueron eliminados después.

Asimismo aseveró que se rodea de gente que podrá ayudarlo con su cometido. “Tengo (los videos de) la cámara del C5, tengo todo, Guardia Nacional, todos me apoyan”, dijo.

“No estoy solo, no saben qué gente me rodea, pero no estoy solo, están equivocados. Esto lo voy a llevar hasta verlos todos tras las rejas, es lo que quiero. Me gustaría verlos muertos, pero no va a pasar eso porque no lo voy a hacer, no estoy loco”