“Nadie me ayuda”: Laura G explicó porque llega tarde a Venga la Alegría

Laura G también condujo programas como Sabadazo (Foto: Instagram / @lauragii)

El pasado miércoles 21 de abril el personaje Margarita Mckenzie, interpretada por ‘El Capi’ Pérez, realizó una visita al matutino de Azteca Uno, durante su sección señaló a Laura G por no respetar su horario de entrada ya que Venga la Alegría comienza a las 8:55 de la mañana y ella llega tarde.

“Vean esta imagen de las 8:53 con 50 segundos”, dijo antes de mostrar un video en el que se ve a Laura G llegando al estudio descalza mientras un joven la persigue para colocarle el micrófono de solapa, después se sienta en la orilla del escenario para ponerse unas zapatillas para caminar hasta sus compañeros, quienes ya están preparados para la bienvenida del programa y ahí, los maquillistas corren para terminar de arreglarla antes de que Venga la Alegría entre en vivo.

Después Margarita Mckenzie cuestionó a Laura G sobre qué actividades le impiden llegar y la conductora contestó:

“Margarita, mis superiores saben perfectamente que nunca voy a llegar temprano porque yo no tengo ayuda en mi casa, no tengo personas que me ayuden, me levanto, hago camas, hago el desayuno, cambio a mis hijos y el acuerdo con mi esposo para que funcionemos como familia es que ya los deje desayunados y listos para que él los lleve a la escuela, por eso no ando tan peinada y tan maquillada porque yo prefiero hacer eso que andar producida, la verdad”.

Laura G poniéndose las zapatillas de último minuto (Foto: captura de pantalla Facebook/VengaLaAlegria/videos)

En esta sección de humor ella no fue la única señalada, pues Margarita le dijo a todos los conductores “Me han llegado varias denuncias de parte de esta honorable producción, como una piedrita en el zapato” y también señaló a Patricio Borghetti por estar utilizando el celular mientras le dan indicaciones sobre las notas del día.

Por otro lado, la sección de espectáculos quedó exhibida al no respetar su tiempo al aire, ya que seguían hablando del tema sobre la detención de Larry Ramos aunque ya era turno de pasar a lo siguiente, en el video presentado por Margarita, una mujer dentro de cabina intenta avisarles que deben cortar el tema para continuar con el programa.

“Cerramos por fa, no más preguntas, no más preguntas, cerramos chicos, esta respuesta y cerramos” se le escuchó decir a la mujer en cabina, después Margarita especificó que la situación de insistencia hacia Flor Rubio para que concluyera su sección continuó por otros 12 minutos.

Cabina de Venga la Alegría(Foto: captura de pantalla Facebook/VengaLaAlegria/videos)

Al respecto, la respuesta de Flor Rubio fue la siguiente: “Margarita eso es plan con maña, todos los días que estamos de regreso de las notas 15 segundos para comentar, 30 segundos para opinar, no se puede hilvanar una idea interesante (...) en 15 segundos no puede uno entregarse al público con lo que uno trae”; finalmente sus compañeros aplaudieron el comentario.

El pasado 16 de abril El “Escorpión Dorado” llegó con su irreverencia y peculiar sentido del humor al foro de este matutino, durante su visita presumió sus influencias con Ricardo Salinas Pliego.

En un video publicado en las redes sociales de Twitter se le ve interactuar con Laura G y hasta insinuar que tiene muchas influencias con el dueño de TV Azteca.

“Nos mugrosea cada que puede... vino a pedir chamba”, aseguró la también locutora de radio. “Ni me digas nada porque con una llamada, mira, así te manda a la chingad*a el Richie, a huevo. Siempre le estamos mensajeando, Ricardo, qué ped* con tus conductores”, concluyó el famoso influencer.

Video: @VengaLaAlegria / Twitter.

Laura G tuvo una amplia trayectoria en Televisa, donde acumuló diversas polémicas, como el “zape” que le dio a su compañera Martha Guzmán en Primero Noticias.

Durante una entrevista con El Escorpión Dorado ella aseguró que se trató de un malentendido. Sin embargo, eso no evitó su salida de Primero Noticias: “Durante mucho tiempo estuve ahí, me corrieron del noticiero. Hubo un tema de que yo le había dado un zape a una compañera, entonces dijeron: ‘aquí es un noticiero, no una verdulería, entonces se van las dos”.

