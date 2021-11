César D’Alessio y su novia estarían involucrados en accidente automovilístico

El hijo menor de la "Leona Dormida" no quiso hablar con la prensa

César D’Alessio y su novia Renata Escorcia son acusados de haber provocado un aparatoso accidente automovilístico y no haber respondido a pesar de que el hijo menor de Lupita D’Alessio se encontraba en el lugar y fue interrogado por el programa Suelta La Sopa. Él habría estado a bordo como copiloto, mientras que ella era quien conducía una camioneta en color verde. Este vehículo terminó por impactarse contra un automotor en color rojo en calles de la ciudad de México.

Al ser interrogado por una reportera, el menor de los hijos de la Leona Dormida rechazó dar declaraciones ya que aseveró que él estaba esperando un transporte de aplicación , en el lugar donde sucedió el accidente.

“¿Ustedes no duermen? Por favor, dejen en paz a la gente. No tengo idea, yo estoy aquí parado esperando un Uber. La gente dice muchas cosas, pero no tengo idea de qué hablas. Sabes que yo no hablo con la prensa. Váyanse a descansar, muchas gracias”, declaró César D’Alessio al programa.

César aseveró que estaba esperando un transporte de aplicación y no tenía nada que ver

De acuerdo con una testigo del incidente -aparentemente familiar de la persona afectada- , la novia de César D’Alessio fue la responsable, ya que ella mencionó, se encontraba en estado inconveniente; bajo el efecto de alcohol y sustancias prohibidas. La misma persona abundó que quedó detenida por las autoridades y la trasladaron a la Fiscalía, aunque jamás fue vista por las cámaras del programa.

“Su novia de César venía manejando y mi cuñado estaba en la esquina cuando lo chocó y le hizo un ‘trompo’. La muchacha creo que le dio una crisis de ansiedad o algo así. Y la verdad no sé si venía borracha y drogada. […] Mi cuñado ya está en la delegación declarando y la muchacha se la llevaron detenida”, mencionó la testigo.

Renata Escorcia fue declarada como culpable por los testigos

A pesar de que César D’Alessio logró evadir a la prensa, los familiares de la víctima, llamado Josué, confirmaron que tuvo que ser atendido debido a que presentaba gran dolor en el cuello; ellos afirmaban que se trataba de un esguince o incluso un problema de la columna.

Renata Escorcia fue trasladada a una Fiscalía de Investigación en la alcaldía Álvaro Obregón, pero cuando la joven salió esquivó a la prensa y no dio ninguna declaración sobre lo sucedido. Una patrulla de la policía de la Ciudad de México la llevó a un hospital para que atendieran sus lesiones provocadas por el impacto contra el otro automóvil.

César no se ha pronunciado desde el accidente

Josué -la víctima- declaró al mismo programa que a pesar de que Renata Escorcia estuvo en la fiscalía, de un momento a otro, desapareció. Él aseguró que tanto ella como César D’Alessio si se presentaron pero los dejaron ir sin problema alguno ya que alegaron que tenían las “influencias” necesarias para hacer eso o incluso vengarse de él en dado caso de continuar con la denuncia o hacer más declaraciones a la prensa.

“En el hospital Xoco me pasaron a mí a revisión y ella se quedó en la sala de espera custodiada por un agente. Cuando salí de la revisión me encontré con la noticia de que se les había dado a la ‘fuga’. Solicité videos de las cámaras del hospital y dicen que no hay videos, que las cámaras ‘no graban’. Las personas que provocaron el accidente pues se pusieron bastante pesadas y empezaron a argumentar que tenían demasiadas influencias y que nos íbamos a arrepentir si seguiamos con el cargo, pero aun así aquí estamos en la fiscalía porque por mucho poder esto no debe quedarse así ni debemos dejarnos intimidar por personas como ellos”, declaró la presunta víctima.

