Macario: todo lo que se sabe sobre la nueva versión del clásico de López Tarso

La novela de 1950 tendrá otra adaptación (Foto: Macario -1960-)

“Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado o en el estómago, o acá, en el corazón, que algún día va a pararse” Macario (1960)

Macario es un leñador en condición de pobreza que tiene miedo a morir, todo lo que desea para el Día de Muertos es poder degustar una comida decente junto a su esposa, por lo que deja de comer hasta encontrar la oportunidad perfecta.

Es entonces que su esposa roba un guajolote para que pueda cenar, Macario decide disfrutarlo a escondidas de sus hijos, tres personalidades se le aparecen para que les comparta de su comida y sólo accede a ello con La Muerte, con quien establece una amistad y lo convierte en un “sanador milagroso”.

Gonzalo Maza será el guionista encargado de llevar a la pantalla grande una segunda adaptación (Foto: Macario/1960)

Este es el argumento de la novela escrita en 1950 por B. Traven, un artista alemán quien se inspiró en la presencia de la muerte en la cultura mexicana y en un cuento de los hermanos Grimm para realizarla, este libro tendrá una segunda adaptación realizada por Gonzalo Maza a cargo de El Estudio.

Este guionista chileno colaboró con Sebastián Lelio en Una mujer fantástica, de acuerdo a la revista Variety, Pablo Guisa de Mórbido será uno de los productores ejecutivos junto a Diego Suárez Chialvo, Enrique Lopez Lavigne y Pablo Cruz.

“Me siento muy afortunado por la oportunidad de sumergirme en el mundo de B. Traven, en una historia tan cercana al corazón de México, y poder traerla a nuestro tiempo, hacerla resonar con temas que nos preocupan y emocionan hoy”, explicó Gonzalo Maza.

Gabriel Figueroa estuvo a cargo de la fotografía de esta cinta (Foto: Macario/1960)

Debido a esta afirmación, algunas personas afirman que Gonzalo Maza realizará una versión cinematográfica modernizada de Macario, pero hasta el momento no hay más datos confirmados sobre la nueva adaptación.

B. Traven escribió esta obra después de haber vivido algunos años en México, el llegó a este país en 1924 siendo perseguido por criticar a su gobierno, además de Macario, otras de sus novelas tuvieron una adaptación al cine, una de las más famosas fue The Treasure of the Sierra Madre, una producción de Hollywood que ganó tres premios Óscar.

La primer adaptación de Macario fue realizado por el dramaturgo Emilio Carballido, el elenco de la película de 1960 estuvo conformado por Ignacio López Tarso como personaje principal, además de los talentosos Pina Pellicer, Enrique Lucero, Mario Alberto Rodríguez , Enrique García Álvarez y Eduardo Fajardo.

La cinta Macario fue la primer película mexicana nominada a los Premios de la Academia (Foto: Macario/1960)

Macario de 1960 estuvo dirigida por Roberto Gavaldón mientras que la fotografía estuvo a cargo de Gabriel Figueroa, algunos de sus trabajos reconocidos fueron Salón México (1949), Los olvidados (1950), Vámonos con Pancho Villa (1936) y Pedro Páramo (1967).

La cinta Macario fue la primer película mexicana nominada a los Premios de la Academia, mejor conocidos como premios Óscar, participó en la categoría de Mejor Película Extranjera y aunque no ganó, obtuvo otros galardones.

Ignacio López Tarso obtuvo por su actuación el premio a la mejor interpretación en el Festival de San Francisco mientras que la cinta participó en el Festival de Cannes y recibió diversos reconocimientos.

Así luce la versión restaurada a color (Foto: YouTube/Woldeverythingincolor)

Actualmente la cinta está disponible en YouTube pues diversos internautas la han publicado, también es posible visualizar la versión a color realizada en 2020 por un joven chiapaneco.

Woldemberg Pérez Zúñiga es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y estudia Ingeniería en Tecnología y Desarrollo del Software en la Universidad Autónoma de Chiapas (UACH), además de ponerla en alta definición, el joven logró una versión a color de Macario (1960) gracias a la Inteligencia Artificial.

“Fui probando con fotos de aquí de mi ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas hasta que por fin logre obtener resultados después de dos días. Fue algo complicado porque esa inteligencia artificial es un lenguaje de programación que aún no he tocado en la universidad y pues yo veía tutoriales en YouTube que si obtenían resultados y hasta que por fin lo logré”, explicó en su momento.

