Amazon Prime tendrá serie inspirada en un libro de Gabriel García Márquez

La plataforma de streaming Amazon Prime tendrá una nueva serie inspirada en un libro del escritor colombiano Gabriel García Márquez, se trata de Noticia de un secuestro, escrito en 1996.

Esta producción tendrá seis capítulos de una hora cada uno y está inspirada en una historia real, pues su trama girará en torno a un pequeño grupo de personas que fueron secuestradas en 1990 por el narcotraficante Pablo Escobar; en la serie los familiares de estas personas lucharán por encontrarlos y liberarlos.

El director de Noticia de un secuestro será Andrés Wood, quien también ha trabajado en producciones como Violeta se fue; por otro lado, un familiar directo del escritor también participará como guionista, se trata de Rodrigo García, su hijo; la producción ejecutiva estará a cargo de María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira.

Hasta el momento se sabe que talentos como Majida Issa (Diana Turbay), Cristina Umaña (Maruja Pachón), Carmen Gómez (Marina Montoya), Julieth Restrepo (Beatriz Villamizar), Juan Pablo Raba (Alberto Villamizar) y Constanza Duque (Nydia Quintero) serán parte del elenco.

Javiera Balmaceda, quien encabeza el equipo de Contenido Original para América Latina de Habla Hispana en Amazon Studios, dijo que la producción de esta serie se siente orgullosa de llevarla a las pantallas chicas:

“Hay pocas historias como Noticia de un secuestro, y no podríamos estar más orgullosos de llevar esta producción a las pantallas de los clientes de Amazon Prime Video en América Latina y alrededor del mundo,” expresó.

También afirmó que estaba agradecidos por contar con el apoyo de un familiar directo de Gabriel García Márquez:

“Estamos increíblemente orgullosos del sorprendente elenco y talento detrás de esta serie y ha sido emocionante contar con el apoyo de Rodrigo García, quien nos ayudará a llevar el legado de su padre a millones de clientes de Prime Video en todo el mundo.”.

Esta no es la primera vez que algún libro de este escritor inspira productos audiovisuales, ya que El amor en tiempos de cólera o El coronel no tiene quien le escriba han tenido sus versiones en película.

Gabriel García Márquez nació un 6 de marzo de hace 94 años en la localidad colombiana de Aracataca, en Magdalena; él se convirtió en una suerte de estrella de rock con una novela, Cien años de soledad, y ganó el premio Nobel en 1982.

El escritor fue el timón del boom latinoamericano, ese que llevaron al mundo de su mano el peruano Mario Vargas Llosa, el argentino Julio Cortázar y el mexicano Carlos Fuentes, que impulsaron así la lectura de algunos de sus mayores, como el uruguayo Juan Carlos Onetti.

El hijo de este escritor expresó para Infobae que la vida a lado de García Márquez no tuvo extravagancias por su popularidad literaria:

“Muchas veces me preguntan ‘¿tu padre influyó mucho en tu vida?’ y me muerdo la lengua para no responder ‘¿y a tí el tuyo en la tuya?’ Eso es inevitable. Una de las cosas más afortunadas es que Gabo siempre trabajó en casa. La vida más internacional de él y de mi madre, de viajar mucho y demás, realmente empezó cuando mi hermano y yo ya éramos más grandes, habíamos acabado la universidad etc. Entonces, siempre los tuvimos muy presentes, creo que fue algo muy afortunado. La gente tiene un poco la idea de que era como ser hijo de una estrella de rock o de Hollywood. Pero no. Vivimos una vida bastante normal en México, en Barcelona también y siempre con ambos como padre y madre muy presentes. La gente tiene una idea un poquito imaginaria de mi vida.”

