Alejandra Ley tuvo que mudarse de casa por vecinos homofóbicos (Foto: Instagram / @alejandraleytv)

Alejandra Ley ha vivido momentos poco agradables tanto profesional como socialmente, pues desde que se declaró lesbiana, se le cierran puertas y no precisamente de manera metafórica, pues incluso ha tenido que cambiarse de casa.

De acuerdo con una entrevista que otorgó a Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano, se enteró de algunas oportunidades donde miembros de la producción le negaron un papel por no sentirse cómodos con la idea de trabajar con ella, por lo que se esfuerza duramente por llegar a ese momento en que su sexualidad no sea parte de estas decisiones.

“Me ha pasado en chambas que de repente me entero que no me quedé porque igual no les encanta la idea... digo: ‘Si me la puedo ahorrar, mejor’, pero me encantaría vivir en un mundo en el que no tenga qué ver tu sexualidad con las oportunidades de trabajo o con estar en un lugar y que te miren raro”.

Pero uno de los peores momentos que enfrentó fue durante la Pandemia de COVID-19, pues el edificio en la Colonia del Valle, Ciudad de México, en el que vivía, estaba lleno de gente con muchos prejuicios y homofóbica, lo que la obligó a cambiarse de casa, a un lugar donde se sintiera mucho más cómoda.

En este contexto, explicó también que se trataba de una relación incluso violenta, pues vecinos llegaron a atentar contra sus pertenencias o de sus familiares. Narró que rayaron un automóvil o provocaron la inundación de su departamento.

Y así ocurrió, pronto encontró un lugar mejor donde, asegura, la mayoría de la gente se dedica al arte en diferentes facetas, e incluso se juntan en varias oportunidades para componer música, cantas y desarrollar profesionales.

“Estamos hablando que esto fue en 2020. En un edificio había un par de vecinos que no les gustaba que yo fuera abiertamente lesbiana. Me hacían un chorro de maldades: me taparon el desagüe, se inundó, le rayaron el coche a mi tío, que también es gay... no sabes las cosas que me hicieron”, reveló.

Sin embargo, reveló que se siente plena y afortunada de haber crecido en una familia en la que puede ser ella misma, hablar abiertamente de su sexualidad y donde únicamente ha recibido amor.

“Tengo que reconocer que soy afortunada: puedo hablar abiertamente de mi sexualidad, puedo decir soy lesbiana y no hay bronca en mi vida y en mi entorno, pero fue una chamba de muchos años. Además tengo que agradecer a mi familia que son muy amorosos y siempre han sido muy abierto en eso”, dijo al principio de la charla.

También durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, pero en El minuto que cambió mi destino, la actriz declaró que en estos momentos de su vida puede definirse más bien como pansexual.

“Yo era una niña y no pensaba en mi orientación sexual para nada y te lo puedo decir: hay momentos de mi día donde me siento de 12 años y me siento en mi propio planeta, nunca lo cuestioné, hoy me defino como una mujer pansexual”.

Además recordó el momento donde dijo a su mamá que le gustan las mujeres y, de hecho, en ese momento estaba enamorada de una, además de salir con ella, por lo que inmediatamente recibió el apoyo de su familia.

