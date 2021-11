Irán Castillo reveló detalles de su embarazo: “Me enteré en las grabaciones de la telenovela”

Irán Castillo se encuentra en una de sus mejores etapas (Foto: Instagram/@castillo.iran)

Irán Castillo sorprendió a sus seguidores hace un mes cuando dio a conocer que su novio Pepe Ramos le entregó un anillo de compromiso y además está embarazada por segunda vez.

La actriz habló tras dar las dos impactantes noticias y reveló que se siente plena ya que también regresó a la pantalla chica protagonizando la telenovela S.O.S Me estoy enamorando, luego de 17 años alejada.

Irán está muy emocionada disfrutando de su dulce espera, la cual trajo consigo sorpresas y de las cuales se siente muy orgullosa. “Muy contenta y muy emocionada por este hijo que llevo en mi vientre. Me preparo todos los días para recibir en mis brazos a este bebé en el momento preciso”, contó en entrevista para TVyNovelas.

En ese espacio fue cuestionada sobre su bebé y confesó: “La verdad es que ni yo sabía que estaba embarazada, fue una sorpresa para mí y para el papá del niño. Me enteré en las grabaciones de la telenovela”.

La actriz reveló que su embarazo fue una sorpresa para ella y para su ahora prometido (Foto: Insstagram/@castillo.iran)

La actriz relató que tras sentir varios malestares tomó la decisión de acudir al médico. “Luego de varios exámenes y revisiones médicas, no daba con lo que tenía. De repente la noticia fue que estoy esperando un hijo y recibo el hecho con mucha alegría”.

Acerca de los síntomas que comúnmente se presentan en el embarazo, Irán también compartió: “Ya he tenido varios antojos. Pero nada fuera de lo común”. Además habló de la gran emoción que esto ha provocado en su hija Irka de 10 años, quien se encuentra ansiosa por la llegada de su hermanito: “Está muy contenta, feliz e impaciente, ya quiere que nazca y casi lleva todos los días una cuenta regresiva”.

“Es bonito sentir que todos tus compañeros de trabajo en el foro de grabación te consienten. Todo el equipo es súper lindo conmigo, me cuidan mucho. Me siento muy protegida y apapachada por todas las personas que me rodean, realmente me hacen sentir segura”, confesó Irán y dijo lo feliz que se sentía por esta nueva experiencia principalmente en su trabajo.

También contestó con toda honestidad al ser cuestionada sobre si ya tiene un nombre para su bebé, una de las mayores dudas entre todos sus fanáticos: “Estamos justamente en un debate Pepe y yo. Vamos a ver que opción gana finalmente y los mantendremos al tanto”.

Irka se encuentra muy emocionada por la llegada de su hermanito (Foto: Instagram: @castillo.iran)

La estrella de telenovelas aseguró que aunque se comprometió todavía no hay una fecha para la boda, por lo que seguramente en cualquier momento le podrá dar la sorpresa a sus seguidores.

Recordemos que hace poco confesó que dudó en regresar a actuar, pues luego no tiene tiempo para hacer otras cosas: “En varias ocasiones he pensado en no regresar a actuar y es normal porque cuando llevas toda tu vida dedicada a algo puedes llegar a cansarte”, explicó.

Otra de las razones por las que ha reflexionado sobre la posibilidad de retirarse tiene que ver justamente con su vida personal y su faceta de mamá. “El ver que a veces no tienes vida, estás todo el tiempo grabando y luego no puedes ir a los compromisos familiares, tus tiempos se reducen mucho y eso lo resienten tus hijos, me pasó con mi hija”.

Por esas razones decidió no descuidar su carrera ni a su familia, lo cual es lo principal para Irán en este momento.

La famosa declaró que su prioridad es su familia (Foto: Instagram / @castillo.iran)

