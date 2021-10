Las cinco dudas sobre el caso de Alec Baldwin que conmovió a Hollywood

Las investigaciones para saber cómo y por qué se asesinó a Halyna Hutchins en el set de "Rust" siguen llevándose a cabo (Foto: Reuters/Kevin Mohatt)

La muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en set de la película Rust ha conmocionado porque sucedió accidentalmente a manos de Alec Baldwin. Las investigaciones siguen en curso, pues cada vez se encuentran más irregularidades dentro de la producción de la película, lo que ha causado intriga acerca de por qué y cómo sucedió el asesinato.

El pasado 22 de octubre se reportó que Alec Baldwin había disparado un arma de fuego de utilería durante el rodaje de la película Rust, en Nuevo México, Estados Unidos. El actor tenía que dirigir el disparo directamente a la cámara que lo estaba enfocando, detrás de esta se encontraban Halyna Hutchins y el director Joel Souza.

Al momento en que disparó en el ensayo de la escena, Baldwin asesinó a la directora de fotografía y lastimó a Souza. De aquí surge la primera interrogante:

¿Por qué una pistola de utilería logró matar a una persona?

Halyna Hutchins falleció por el impacto de una bala real, disparada por Alec Baldwin (Foto: SWEN STUDIOS/via REUTERS)

Y es que aunque este tipo de arma portan balas de sable o proyectiles que no tienen bala, pueden llegar a causar heridas graves o, incluso, letales si no se disparan según los cuidados necesarios.

En el caso concreto de la pistola utilizada por Baldwin, ésta portaba en su interior balas reales, por lo que el disparo, sin importar que era una arma de fogueo, iba a causar sí o sí daños. Por tanto, surge la segunda duda:

¿Por qué había una bala real en el arma de utilería?

Hasta el momento, esta pregunta es la que más intriga a las autoridades, pues todavía no se tiene una respuesta. Hace dos días se dio a conocer que el proyectil con el que fue asesinada Hutchins era auténtico, algo que no debía suceder en un set de grabaciones.

Una vista aérea del set de filmación en el Rancho Bonanza Creek donde el actor de Hollywood Alec Baldwin disparó fatalmente a Halyna Hutchins (Foto: KOB TV News/Handout via REUTERS)

El sheriff Adan Mendoza, encargado de la investigación, destapó que durante el peritaje del lugar de los hechos encontraron más municiones de verdad.

Aunque se desconoce la razón para que varias balas se encontraran dentro del set de Rust, las autoridades ya tienen nombres clave que podrían dar información al respecto, como lo es la jefa de armas Hannah Gutiérrez-Reed.

Sin embargo, la misma armera lanzó un comunicado en el que expuso su dolor ante el incidente y aseguró que no sabe cómo las balas llegaron a la pistola, pues durante el receso ella habría guardado el arma con los proyectiles en una caja fuerte a la que pocos tenían acceso. Entonces surgió la pregunta:

¿Quién cargó el arma?

Hannah Gutierrez-Reed, armera de "Rust", ha eliminado sus cuentas en redes sociales (Foto: Instagram)

Surgió el rumor de que supuestamente alguien del equipo declaró que durante el receso varios miembros del staff y el elenco habrían jugado con las armas, disparando a latas, lo que explicaría cómo fue que las municiones auténticas llegaron al set.

Sin embargo, esto no concuerda con lo dicho por la armera y las autoridades aseguraron que no se ha podido confirmar este rumor, aunque afirmaron que se estaba investigando y todas las personas que se encontraban en el lugar serán investigadas, que son alrededor de 100.

Por otro lado, había dos personas encargadas de las armas y las municiones, Hannah Gutiérrez- Reed y el subdirector Dave Halls.

Halls dijo en una entrevista con el sheriff que él y su compañera habrían comprobado antes del receso las condiciones de la pistola, incluso, el dijo “pistola fría en el set”, lo que significa que el arma no tiene cartuchos cargados. No obstante, no revisó el arma después y no recuerda con exactitud qué vio al regresar al ensayo. De aquí se desprenden las siguientes dos interrogantes:

¿Quién le entregó el arma a Alec Baldwin?

Dave Halls, el asistente de producción en el ojo del huracán (Foto: Instagram/@chakams)

Todos los que atestiguaron el momento señalaron que fue Dave Halls quien le dio la pistola al actor. Por las mismas razones, él fue quien explicó cómo vio el arma antes de entregarla, sin embargo, sus declaraciones no son consistentes.

El medio CNN dio a conocer que Halls trabajó en la dirección de la película Freedom’s Path, en donde ocurrió un accidente similar al de Rust, pero en donde nadie falleció. Para NBC News una miembro del staff corroboró la información y dijo que, mientras Halls estuvo dentro de la producción, no mantuvo un ambiente seguro en el set. De esto se desprende la última interrogante:

¿Cómo eran las medidas seguridad dentro del set de Rust?

En todas las locaciones debe existir un protocolo de seguridad, sobre todo para el manejo de armas y accidentes que se puedan presentar como incendios, terremotos y demás. No obstante, informantes de Los Ángeles Times aseguran que los protocolos de seguridad estándar en la industria, incluidas las inspecciones de armas, no se siguieron estrictamente en el set de Rust.

Al menos seis de los integrantes del equipo técnico abandonaron el set de grabación horas antes del asesinato de Hutcihns, en medio de reclamos.

SEGUIR LEYENDO: