El enternecedor homenaje de Paulina Peña a su mamá por día de muertos

Paulina puso un altar de muertos (Foto: paaulinapepretelini)

Paulina Peña Pretelini, hija del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, aprovechó para mostrar la conmovedora ofrenda de día de muertos que realizó este año. En LA cual, se encuentra una fotografía de su madre.

Fue a través de sus redes sociales donde la influencer compartió con sus seguidores uno de los rituales anuales que más le gustan.

Así, entre velas, pétalos de cempasúchil, vasos tequileros, pan de muerto, calaveritas de azúcar y fotografías, tanto Paulina como su hermano Alejandro iniciaron la conmemoración para aquellos que ya no están.

“Mi época favorita de la vida”, externó la hija de Peña en su Instagram.

Entre las imágenes que resaltan en el altar está la de Mónica Pretelini, madre de Paulina, Alejandro y Nicole. En la foto se le puede observar con su vestido de novia y una amplia sonrisa.

la ofrenda estaba llena de fotos (Foto: paaulinapepretelini)

Asimismo, se hallan algunas fotografías de sus abuelos e, incluso, una de Jaime Camil Garza, un íntimo amigo de la familia que falleció en diciembre de 2020. A la publicación la acompañó la canción Día de Muertos, la cual se hizo famosa por ser parte del filme Coco de Disney.

Hace un tiempo, Paulina Peña abrió su corazón desde sus redes sociales y tras ser cuestionada en sus instastories sobre la muerte de su mamá, decidió revelar su experiencia.

La chica de 24 años contó cómo afrontó en su momento y al pasar los años la muerte de su mamá, Mónica Pretelini, ocurrida cuando ella era tan solo una niña. El fallecimiento de la primera esposa del ex presidente se suscitó el 11 de enero de 2007, cerca de las cuatro de la tarde, ocasionado por un paro cardiorrespiratorio después de sufrir una crisis epiléptica.

“Siento que no me quedó de otra. Fue lo que me tocó, así como hay personas que les hace falta su papá, su hermana o su hermano. Lo llevo como va”, contó con un semblante templado y una discreta sonrisa la joven que se ha convertido en toda una influencer de las redes sociales, donde frecuentemente muestra escenas de su día a día rodeada de opulencia y comodidades.

una de las imágenes más representativas de aquel capítulo en la vida de la familia Peña, fue ver a una Paulina de 11 años en el velorio de Pretelini Sáenz (Foto: paaulinapepretelini)

El tema nunca había sido abordado públicamente por Paulina ni por sus hermanos, y fue hasta este periodo de confinamiento, cuando de manera casual y sin mayores explicaciones tocó el sensible tema con toda la naturalidad.

Durante todos estos años, una de las imágenes más representativas de aquel capítulo en la vida de la familia Peña, fue ver a una Paulina de 11 años en el velorio de Pretelini Sáenz, entrando a la Catedral de Toluca con la urna de las cenizas de su madre en brazos.

Al ser cuestionada por su sentir respecto a la ausencia de su madre en su vida ya como adulta, Paulina detalló: “Obviamente hay días que los extrañas más de lo normal, pero pues siempre creo que están ahí y tienen alguna manera de enseñar que están contigo. Entonces un día a la vez” .

En la charla con sus seguidores de Instagram, la primogénita de Enrique Peña expresó que nunca se ha cuestionado el haber nacido en el seno de la familia que “le tocó”, ni tampoco las circunstancias que la llevaron a perder a su madre a tan corta edad.

“La verdad no, o sea, creo que por algo nací donde nací y hay una misión que tengo que hacer, además de ser feliz”, sentenció en junio de 2020.

SEGUIR LEYENDO