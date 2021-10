Quién fue la influencer acusada de estafa tras hacer dinámica en Tiktok

el concurso no salió como esperaba (Foto: Ig @fresajapomex)

Recientemente se hizo viral el caso de una influencer de TikTok que realizó una dinámica para que sus seguidores se ganaran un Iphone, sin embargo, no salió tan bien como esperaba y muchos internautas comenzaron a llamarla estafadora.

Todo inició cuando Sonia Mayu, conocida como fresajapomex, subió un video con formato de giveaway a su cuenta.

“Amigos, les tengo un reto. La persona que tenga cero likes en los comentarios y en 24 horas les voy a regalar un iPhone como el mío. Cero likes”, decía el video del cual ya no se encuentra el audio disponible.

La influencer, que suele hacer contenido sobre la cultura mexico-japonesa y que cuenta con casi 13 millones de seguidores, rápidamente comenzó a recibir miles de comentarios en su video. No obstante, cuando pasó el periodo estipulado por Sonia, los fans esperaron el anuncio de los ganadores -porque muchas menciones no tenían likes- pero no ocurrió nada.

“Hay miles y miles de personas mandándome mensajes y correos de que ganaron el iPhone…”, tuiteó la influencer el pasado 26 de octubre y desde ahí no se ha posicionado al respecto.

la influencer tiene casi 13 millones de seguidores(Foto: Ig @fresajapomex)

Los internautas por su parte, no han dejado de compartirle capturas de pantalla o videos en donde se evidencia que sus respectivos comentarios cumplieron con las especificaciones del reto.

“Yo también me gané el iPhone, pero @fresajapomex no cumplió, yo no sé por qué hace dinámicas si no las va a cumplir lo que hacen por los like’s”, “Yo también estaba muy emocionada, checando cada hora o dos horas si no me habían dado corazón”.

Otros comenzaron a llamarla estafadora por ilusionarlos y no cumplir con lo que prometió; mientras que algunos más defendieron a Mayu.

“Lo hacen por que cuantos mas comentarios mas sale en ‘para ti’ mi comentario tiene. 1 dia y 0 likes, no va a dar un iphone a nadie y eso se llama estafa”, “Yo también tengo 0 likes en 3 comentarios y ya por eso no voy andar diciendo que me está estafando, ella lo puso como reto, así que porque decir estafa??, tipo no te esta quitando nada, además uno ve eso como un juego”, debatieron los internautas.

Los seguidores no creyeron en el video (Foto: tiktok @fresajapomex)

Así, la influencer no desapareció del todo de redes sociales, pero el miércoles pasado otra polémica hizo que sus seguidores enardecieran. Pues, apareció un tiktok aparentemente grabado por unos desconocidos en donde se mencionaba que Sonia había perdido su celular.

En este sentido, quienes supuestamente encontraron el móvil decidieron grabar un video y subirlo a fresajapomex para que Sonia lo localizara.

“Una morra olvidó su cel en el baño. Hola, 12 millones, ya somos tiktokers (..) Chica, si andas en Las Vegas tenemos tu Iphone ¿Dónde te lo regresamos?”, se lee en el audiovisual donde dos extraños bailan un trend.

Pero los cibernautas no creyeron esta versión y no le dieron tregua a Mayu:

“Ahora va a fingir que se le perdió el teléfono”, “desde hoy te bautizo como ‘lady estafa’”, son algunos de las menciones.

Quién es Sonia Mayu

Sonia Mayu Fecha es una mujer nacida en Tijuana con origen mexico-japonés que se hizo ampliamente viral debido a su cuenta en TikTok. Sus videos se caracterizan porque habla de la diversidad cultural entre los dos países que proviene, además de realiza retos de destreza física y comedia.

