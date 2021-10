La escandalosa separación de Ioan Gruffudd: su exesposa lo acusó de tener una aventura con una amiga cercana

La actriz Alice Evans acusó a su exesposo Ioan Gruffudd de tener una relación con una amiga cercana durante tres años. Sus declaraciones surgen justo cuando el actor británico, de 48 años, anunció oficialmente su romance con Bianca Wallace, siete meses después de su amarga separación.

En su cuenta de Twitter, Alice escribió: “Entonces resulta que mi esposo, después de dos años de decirme que soy una mala persona y que no soy excitante y él ya no quiere tener sexo conmigo y solo quiere estar en el set en el extranjero ...

Ha estado en una relación durante TRES años a nuestras espaldas. Buena suerte, Bianca”.

De acuerdo con la sucesión de eventos, Alice se percató por primera vez que estaban saliendo después de notar que Ioan compartía exactamente la misma imagen que Bianca, de quien era amiga. Su exesposo había publicado una imagen de él junto a la productora y escribió: “Gracias por hacerme sonreír de nuevo”.

Luego de que Alice lo acusara de abandonarla y amenazarla con gas, el actor solicitó el divorcio el pasado mes de marzo. Mediante un controvertido tuit, la intérprete de Marha en la famosa serie Vampire Diaries dijo que su esposo había dado muy pocos detalles sobre la razón de su separación.

“Tristes noticias. Mi amado esposo / alma gemela de 20 años, Ioan Gruffudd, ha anunciado que dejará a su familia a partir de la próxima semana. Nuestras hijas pequeñas y yo estamos muy confundidas y tristes. No nos han dado una razón, excepto que él ‘ya no me ama’. Lo siento mucho”