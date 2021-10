Gloria Trevi sorprendió al aparecer en un evento junto a Mariana Rodríguez

Gloria Trevi y Mariana Rodríguez Cantú posaron juntas en evento benéfico (Foto:Instagram/@marianardzcantu)

Gloria Trevi asistió a un evento benéfico de la primera dama de Nuevo León Mariana Rodríguez Cantú. La intérprete de El Recuento de los Años realizó un donativo para la fundación DIF Capullos y aprovechó para tomarse fotos con niños y fans que asistieron al evento.

A un día de que Mariana Rodríguez Cantú fuera nombrada presidenta honoraria de Cruz Roja Mexicana, la también influencer sorprendió a toda la gente que se presentó en un evento de caridad pues su invitada especial fue la cantante de pop Gloria Trevi.

Aunque la cantautora también estrenó sencillo el mismo día, se dio un espacio en su promoción para poder tomarse fotos con niños que resultaron conocerla a pesar de las grandes diferencias de edad. En las instastories de Gloria Trevi puedo mostrar que niñas y niños entonaron algunos de sus más grandes clásicos como Todos Me Miran y Con Los Ojos Cerrados.

Niñas y niños corearon sus canciones Foto: Instagram/@marianardzcantu

Horas antes del evento, Mariana Rodríguez Cantú realizó un tutorial de maquillaje que transmitió en Instagram donde mostró todos los pasos a seguir para lograr un look natural pero elegante para el evento. El gobernador de Nuevo León Samuel García se hizo presente para besarla y saludar a sus seguidores.

Los seguidores de la influencer se sorprendieron por la aparición de ‘la Trevi’ y comentaron sus fotografías con mensajes como:

“Esto si que es un crossover que nadie esperaba”, “Imagínense ser Mariana y decir: ¿hoy a quién invitamos para mi evento político? Ya sé la Trevi”, “Yo alcancé a ver el show pero nunca pensé que fuera por la Trevi”, “Que ganas de ser Mariana y tener a amigas así”, comentaron sus seguidores.

La influencer también fue cuestionada por la aparición de la cantante Foto: Instagram/@marianardzcantu

Aunque por otro lado, también hubo quienes se molestaron por la aparición:

“No entiendo qué hace una cantante en un evento que es para niños que no tienen un hogar”, “Los políticos no entienden que no deben hacer eventos políticos con influencers o en este caso cantantes”, “Estamos de acuerdo que Gloria tiene problemas con la ley desde hace años, entonces porque hacer este tipo de política basura”, agregaron a sus fotografías en Instagram.

Esta situación le resultó familiar a usuarios en Twitter que protestaron en días anteriores después de que el gobernador de Sonora Alfonso Durazo publicara una fotografía de los influencers Luisito Comunica y Juanpa Zurita. En este caso se le acusó al gobernador de fomentar su política con personalidades de internet. Ahora los usuarios argumentan lo mismo pero con la cantante.

“Seguimos sin entender que este tipo de uniones no se ven bien aun sus intenciones si fueran buenas”, “Casualmente Gloria Trevi apareció a un evento que no tiene ninguna relación con el propósito”, “Hasta cuando van a regular que los políticos no puedan hacerse propaganda con los cantantes, actores, influencers, etc.”, comentaron.

La cantante agradeció a la primera dama la invitación (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

Con mensajes positivos, la cantante y la influencer agradecieron el trabajo que realizaron juntas y el buen recibimiento del público -que en su mayoría sí resultó positivo-

“Gracias por tu sensibilidad y cariño. También por los juegos. Fue un gusto tenerte con nosotros”, escribió Mariana Rodríguez Cantú en su cuenta de Instagram.

Gloria Trevi respondió: “Gracias a ti por dar algo más que esperanza. Yo necesitaba esos abrazos”.

La cantante también le cantó a los niños y realizó juegos al aire libre. Durante la visita le permitió a enfermeras y asistentes en general tomarse fotografías con ella. La también actriz se ha mostrado al pendiente del casting de su serie autobiográfica que será producida por la productora Carla Estrada, la cual llevara a cabo su primera fase a finales de este mes y busca encontrar a quien pueda interpretar a la originaria de Monterrey en su momento de estrellato.

