Quiénes han sido las parejas de Maite Perroni

Recientemente se confirmó el amorío entre Tovar y Perroni (Foto: Instagram/@maitepb)

Recientemente la actriz Maite Perroni y el productor Andrés Tovar confirmaron que mantienen una relación sentimental luego de que ambos subieran una serie de fotografías con las que le expresaron al mundo entero que se encuentran felices con su romance.

De acuerdo con la actriz, ambos han sufrido de manipulación, chantaje y acoso, al grado de que han puesto en peligro la integridad de su familia y de personas allegadas a ellos, debido a que se rumoraba que ella había sido la tercera en discordia entre Claudia Martín y Tovar.

Sin embargo, antes de Tovar, la actriz estuvo enamorada de más de un actor y músico que logró conquistar su corazón.

Ambos hicieron pública su relación a través de Instagram (Foto: Instagram: @Maiteperroni)

Cuando la también cantante tenía 23 años se convirtió en una “novia fugitiva” al rechazar el anillo de compromiso y la propuesta de matrimonio.

“A mi el matrimonio me dio igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa, y dije: ‘no me caso’, o sea que a mi ya eso se me quito”, confesó Perroni en entrevista con la periodista Lourdes Stephen.

A pesar de la fuerte declaración que dio la cantante, en ningún momento reveló el nombre de a quién se refería, sin embargo, no es un secreto que durante 2006 Perroni mantuvo una relación sentimental con Güido Laris, ex productor de RBD, banda a la que aún pertenece. Asimismo, la protagonista de Oscuro Deseo confesó que su decisión de rechazar la propuesta de matrimonio se debió a que era muy joven para dar un paso tan importante en su vida.

Güido Laris habría sido quien le propuso matrimonio a la cantante (Foto: Instagram/@guidolaris)

Por otra parte, en 2008, mientras se encontraba grabando la telenovela Cuidado Con El Ángel a lado de William Levy, se empezó a rumorar que Perroni y el cubano mantenían una relación más allá de lo laboral. Ella estaba soltera y él se había separado de la actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de su hijo Cristopher. Pese a que nunca se corroboró si realmente ambos tuvieron un amorío, en más de una ocasión fueron captados juntos.

Tiempo después de que circularan dichos rumores, la intérprete tuvo una fugaz relación con el actor dominicano Carlos de la Mota. Al termino de su romance, ella misma confesó que volvía a la soltería.

Nunca se confirmaron los rumores de su romance (Foto: Instagram/@willevy)

Su relación más famosa fue con Mane de la Parra, con quien mantuvo un amorío al rededor de dos años. La pareja presumió su relación en la alfombra roja de los premios MTV de 2010. Fue hasta que en 2012, la actriz compartió un comunicado en el cual anunció su ruptura.

“Mane de la Parra y yo nos despedimos con amor de la historia que hemos compartido, ahora cada quien seguirá su propio camino… Les agradecemos de antemano su respeto y apoyo”, comunicó Perroni a través de su cuenta de Twitter.

La relación entre De la Parra y Perroni sólo duro dos años (Foto: Instagram/@manedelaparra)

Previo a que Perroni se enamorara de Tovar mantuvo una relación de siete años con el cantante Koko Stambuk. Sobre su rompimiento, Perroni contó en el podcast Se Regalan Dudas los motivos para que ambos tomaran dicha decisión.

“Personalmente, yo llevo ya meses de haber terminado una relación de 7 años y medio en pareja. Y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que terminó un ciclo”, expresó la cantante. Perroni reveló que su separación fue algo difícil de manejar: “Fue difícil y al mismo tiempo fue sano, fue como liberador, aunque se oiga raro porque ya estábamos en etapas diferentes y estábamos caminando hacia lugares diferentes”.

