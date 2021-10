El Millonario: de los lujos del rap, al infierno de la prisión (Foto: Instagram/@millonario_bm)

El Millonario, músico y rapero mexicano fue vinculado a proceso por el presunto homicidio calificado de un hombre, por lo que permanecerá en prisión preventiva para enfrentar su proceso.

La noticia tomó por sorpresa a sus fanáticos y al mundo de la música nacional, puesto que César Renato gozaba de una gran reputación por abrirse camino en la industria con buenos discos, rimas emblemáticas e interpretaciones en vivo de gran nivel.

La carrera musical de millonario

César Renato Suárez es un rapero mexicano e ingeniero mecánico que inició su carrera bajo el cobijo de Babilonia Music, fundado por Babo y Mono, integrantes de Cártel de Santa, con el objetivo de producir raperos de Nuevo León principalmente.

A pesar de haber formado varias bandas, fue con Babilonia donde lanzó su primer disco, “Así soy yo” en conjunto con el también rapero local W Corona. El disco se volvió viral en cuestión de días por el tema “Éxtasis” en el que colaboraron con Cártel de Santa.

Hasta el momento, el video oficial acumula 355 millones 268 mil 305 vistas en la plataforma YouTube, convirtiéndolo en uno de los más exitosos en la historia de Babilonia Music, y también de los autores responsables del tema.

Fue en esas fechas cuando Babo y su gente iniciaron una gira llamada “Me atizo macizo” que viajó por toda la República con Cartel de Santa, Millonario, W Corona, Mery Dee, Big Man, Bicho Ramírez y el Patán, lo que dio a todos los participantes un buen estatus dentro de la cultura hip-hop en México.

El segundo disco de millonario

Sin embargo, su carrera se remonta a cuando César Renato era niño, y jugaba con sus primos a realizar programas de radio; sin embargo, junto a uno de sus pequeños vecinos, Rodolfo, quien reproducía beats en el piano, entraron con una canción a un concurso para difundir los valores, según contó al creador digital Roberto Martínez.

Esa experiencia le sirvió para formar sus primeras bandas en la secundaria, donde hacían canciones para los maestros o vivencias cotidianas y primeras experiencias de vida; su papel era la de componer los versos y conseguir la música, pero terminó como cantante ante la falta de talento de su amigos.

En la misma entrevista, El Millonario reveló que a lo largo de su cartera ha probado todo tipo de drogas, al grado de ser anexado por consumo de cristal, cocaína, entre otras cosas, lo que sirvió de inspiración para crear su segundo disco “Millonario Sin Corona”.

Para entonces, César decidió continuar su carrera como solista, y de nuevo producido por Babilonia estrenó canciones que lo mantuvieron en un alto pedestal como “Casco Maizi”; “Yo no creo en la democracia”; “Si nos portamos mal”, entre otros.

“Chingos de cheve” fue probablemente su sencillo más exitoso con más de 92 millones de vistas en YouTube y más de 38 millones de visitas en los servicios de streaming más populares.

“Gracias”, la primera experiencia en prisión

César Renato pisó la prisión preventiva por vez primera cuando conducía un alto bajo los efectos del alcohol y con cansancio. En consecuencia, murió una persona y fue ingresado a prisión.

Según el propio Millonario, llevaba un par de días grabando, se subió a una camioneta para ir a varias fiestas y se quedó dormido en la carretera, por lo que chocó.

“Yo me desperté cuando la camioneta estaba volteada, me desperté escupiendo vidrios, quitándome la sangre de los ojos. Ya estaban los hospitales, la policía (...) Me daban ganas de quitarle la pistola al policía y darme un tiro (...) Yo estaba llorando, me sentía de la verga”, contó durante una entrevista.

De esta experiencia habla en su canción “Gracias”, donde agradece a su madre, a su padre, su hermana y su hermano, además de a sus amigos por todo lo que han hecho por él, por no abandonarlo bajo ninguna circunstancia.

Finalmente logró pagar la reparación del daño y los familiares de la persona que falleció le otorgó el perdón; tras la experiencia, El Millonario asegura estar arrepentido y sentir mucha vergüenza.

“Óigame, jefita, esta canción es toda suya por cuidarme y no dejar que me destruya. Ahora comprendo por que fueron sus regaños, gracias por todos estos años, para que me ubique y en esta guerra no claudique, que mi vida no se complique. Mi madre adorada, si un día me lleva la chingada no llore por mi, no quiero verla de bajada”, canta El Millonario.

Los Jefes y sus nominación al Ariel

El director mexicano Jesús Rodríguez emprendió un proyecto cinematográfico en 2015 junto a Babo, el vocalista de Cartel de Santa, quien fungió como el guionista de la película que llamaron “Los Jefes”.

Como actores participaron los integrantes de Cártel de Santa; Eduardo Dávalos o Babo como El Perro; César Suárez, el Millonario como La Bomba; Román Rodrígurz o Mono como El Chango; y finalmente Alan Maldonado o Dharius (DHA) como El Flaco.

La cinta, que retrata el mundo del narcotráfico al norte de México, fue catalogada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de México como Clasificación C por sus escenas violentas.

Por su papel, César Renato Suárez, El Millonario, fue nominado a los Premios Ariel en 2016 como Mejor Revelación Masculina actoral. Además, fue nominado también a la Diosa de Plata 2016 en la misma categoría.

La película también fue nominada a las categorías de Mejor papel de cuadro masculino (MC Babo); Mejor ópera prima (Jesús Rodríguez); y Mejor música de fondo (Cartel de Santa), pero no resultó ganador.

El arresto del Millonario

El día jueves 15 de octubre se dio a conocer que elementos de la Policía de Apodaca, Nuevo León, aprehendieron a César Renato, mejor conocido como El Millonario. Las autoridades revelaron que el ex miembro del Cártel de Santa habría participado de un homicidio.

La detención tuvo lugar al interior de un restaurante de comida asiática, el cual está ubicado en la Plaza Comercial Citadina de la Avenida Concordia en su cruce con Camino Real a Santa, en el municipio de Apodaca; de acuerdo con medios locales, el rapero fue localizado luego de subir una historia a su cuenta de Instagram.

Y este 20 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló que César Renato, El Millonario, fue vinculado a proceso por el delito de que se le señala, por lo que enfrentará el caso desde el Centro de Reinserción Social Apodaca.}

El Millonario se declaró inocente

A través de sus redes sociales, personas allegadas a César Renato informaron que se trata de una acusación falsa, puesto que los crímenes presuntamente fueron cometidos por otras personas que lo involucraron en el caso.

Aseguraron, además, que “les consta su inocencia”, por lo que esperan que pronto se esclarezcan las acusaciones que hasta el momento, todavía mantienen al rapero en prisión.

“Estimados fans de El Millonario se les comunica de la manera mas respetuosa que los últimos acontecimientos que se han suscitado en los que falsamente se le acusa a El Millonario de participar en crímenes perpetrados por terceras personas sin escrúpulos, y en los que injustamente lo han involucrado (...) este caso amerita nuestra aclaración como personas cercanas a él: nos consta su inocencia y a ustedes, su público que siempre lo ha apoyado, les comunicamos al respecto por todo el respeto que se merecen. Roguemos a Dios que pronto se esclarezca éste lamentable asunto”, escribieron.

