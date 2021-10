Britney Spears y su plan de venganza tras recuperar el control de su vida

El padre de Britney Spears fue removido de la tutela judicial con la cual controlaba la vida de su hija desde hacía 13 años (Foto: FilmMagic)

Con su restrictiva tutela siendo desmantelada, Britney Spears tiene grandes planes para su futuro y para vengarse de la familia que se benefició de su dolor durante 13 años.

El 29 de septiembre, la jueza de Los Ángeles, Brenda Penny, acordó suspender inmediatamente a Jamie Spears de su papel como conservador de su hija. Durante meses, la estrella había estado suplicando a la corte que pusiera fin a la tutela de su padre, durante la cual ejerció un control extremo sobre las decisiones y las finanzas diarias de la artista, incluso contratando a un equipo de seguridad para espiar sus momentos más íntimos.

“La situación actual es insostenible”, dijo la jueza. “Refleja un ambiente tóxico que requiere la suspensión de James Spears efectiva hoy”, ordenó Penny. El 12 noviembre se llevará adelante una nueva audiencia en la que, se espera, se coloque punto final a la tutela.

Nadie estaba más emocionado que la propia Britney. “Está tan feliz en este momento que tiene que pellizcarse para asegurarse de que no está soñando”, dijo una fuente a la revista Star. La cantante de “Toxic” recientemente se comprometió con su novio modelo de 27 años, Sam Asghari, tras cinco años de relación. “Tiene al hombre de sus sueños a su lado y una nueva vida que esperar”. Aún así, la victoria es agridulce para Spears. “Ella siente ira y resentimiento por haber sufrido durante tanto tiempo”, agregó el informante a la publicación. “Su equipo legal dice que puede perseguir a su padre por todo lo que pueda”.

Disputa familiar

Jamie Spears y su ex esposa Lynne Spears (Foto: The Grosby Group)

Jamie no es el único en el que ha puesto su mirada. En julio, Britney, que tiene un patrimonio estimado de USD 60 millones, expuso a su hermana menor, Jamie Lynn, de 30 años, por no apoyarla durante la tutela, y en una publicación de Instagram del 5 de octubre, criticó duramente a los miembros de su familia por ser cómplices. “Si eres como mi familia, que dice cosas como ‘lo siento, estás en una tutela’, ¡probablemente piensen que eres diferente para poder joder contigo!”, escribió frente a los ojos de sus más de 35 millones de seguidores.

La revista Star dice que no tiene intención de perdonarlos. “Quiere un inventario completo y un desglose contable de todos los que se han beneficiado de ella a lo largo de los años, no solo de su padre”, explicó la fuente a la publicación. En cuanto a Jamie, Britney “quiere que lo castiguen con todo el peso de la ley si lo encuentran culpable de mal manejo de su dinero”.

Círculo de confianza

Britney Spears y Sam Asghari (@britneyspears)

Mientras tanto, Britney está enfocada en su futuro con Sam. La pareja quiere dejar Hollywood atrás y empezar de nuevo en un nuevo hogar. “Hawaii ha sido el paraíso personal de Britney”, dijo la fuente. “Estar junto al océano y la naturaleza es lo que ella y Sam quieren”, agregó.

Al parecer, la cantante planea viajar a Los Ángeles para pasar tiempo con sus hijos Sean, de 16 años, y Jayden, de 15, a quienes comparte con su ex marido Kevin Federline. “Britney tiene una excelente relación con Kevin y está segura de que podrían planear algo donde los niños puedan visitarla cuando no estén en la escuela“.

La cantante de “Baby One More Time” también tiene planes de tener otro hijo. En junio, la estrella le dijo a la jueza que bajo su tutela no se le permitía casarse y que la obligaban a usar métodos anticonceptivos Ahora, ella busca quedar embarazada lo antes posible. “Ella y Sam han fijado su 40° cumpleaños en diciembre como su objetivo para que esto suceda”.

Con su padre fuera de escena, Britney está en alerta máxima sobre a quién dejará entrar en su círculo íntimo. “Su mayor preocupación es que un nuevo conjunto de parásitos pueda entrar y hacerse cargo de donde lo dejó su padre”, dijo la fuente. Ella está tomando medidas para protegerse a sí misma y a su fortuna con su nuevo abogado, Mathew Rosengart, quien le pidió al tribunal que nombrara al contador público John Zabel como curador temporal del patrimonio de Britney. “Se está rodeando de gente en la que puede confiar”.

En la parte superior de esa lista está Sam. “Sam ha sido un factor muy importante en este proceso”, reveló la fuente a Star. Le ha dado a Britney la confianza que necesitaba para encontrar su voz. “Nunca deja de decirle a Britney lo fuerte e independiente que es. “Él es el mejor amigo, socio comercial y amor verdadero de Britney, todo en uno y ella confía en él con su vida”.

