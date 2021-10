Maribel Guardia arremetió contra Lalo Mora: “Basta de este machismo”

Maribel Guardia mandó un mensaje al cantante (Foto: Instagram @maribelguardia)

Después de que Lalo Mora acosara a una joven tras un concierto, las críticas al cantante no han parado y, en esta ocasión, Maribel Guardia arremetió contra él y la misoginia que ha externado en varias ocasiones.

La actriz mencionó en un encuentro con los medios que eran inaceptable este tipo de conductas y señaló que se debían erradicar las conductas violentas contra las mujeres.

“Ya basta con este machismo, tenemos que acabar con él y tenemos que pronunciarnos y no aceptar, qué bueno que están estos videos” dijo Maribel.

Asimismo, ahondó en los hechos ocurridos recientemente en el concierto de Lalo Mora y mencionó que las mujeres no tenían que pasar por situaciones tan incómodas como estas.

“Terrible, me da una pena enorme que estos personajes sean tan abusivos ¿Cómo se atreven a abusar de estas niñas que los admiran, que los ven como un ícono y este señor les meta la mano? ¿Qué les pasa?” añadió.

La actriz aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al músico y le cuestionó como reaccionaría si alguna de sus seres queridas pasara por algo similar.

Lalo Mora rompió el silencio recientemente (@lalomoraoficial)

“¿Qué le pasa? Parece que no tiene madre, no tiene hijas, sobrinas y no le da miedo que le pase lo mismo a las mujeres de su familia. Tenemos que educar a los hombres, es una falta de respeto enorme, una barbaridad, y me da mucha pena porque lo conozco, es un gran cantante, pero es una pena lo que pasó con él como hombre”, dijo.

La famosa externó que el medio del espectáculo era bastante complejo y no se debía confiar mucho en todas las personas, ya que el ser figuras públicas no las exentaba de poder violentar o ser machistas.

“Los artistas no somos un ejemplo para nadie. Tienen que cuidar a sus hijas cuando admiran un artista porque hay de todo, de verdad que no somos un ejemplo a seguir, pero los niños creen que así es”, concluyó.

Cabe recordar que hace unos días se viralizó en redes sociales un video en donde Lalo Mora fue captado al agarrar sin consentimiento a una joven. Tras la fuerte polémica y después de que su hija Aurora saliera en su defensa, el cantante decidió romper el silencio.

El Rey de mil coronas tuvo una entrevista con Chismorreo y pidió perdón, no obstante jamás especificó que se trataba de la mujer afectada.

“Ahí me disculpan por todos los medios, me siento muy apenado”, fue lo poco que señaló y no ahondó más. Tampoco hizo hincapié en las recientes críticas que han desbordado las redes sociales y en las que lo han tildado de machista y violentador.

Lalo Mora agarró a una fan (Foto: Twitter@marquesinap)

Asimismo, Mora le señaló al programa que no tenía mucha disposición de tiempo, por lo que tendría que abandonar la conversación.

“Quiero que con toda el alma me comprendas, me disculpes también tú porque ahorita estamos haciendo un video”, sentenció.

En el video compartido por internet, se observa al Rey de mil coronas, como también es conocido, al lado de una joven que se acercó al cantante para tomarse una fotografía con la que buscó capturar el momento.

Sin embargo, en cuanto se juntaron, Mora acercó su cabeza a la de su fan y la giró levemente para intentar darle un beso sin solicitarlo, aunque no logró su cometido debido a que la mujer se mantuvo estática para la imagen.

Inmediatamente después, cuando se comenzaron a separar para seguir atendiendo a sus seguidores, el cantante la miró y estiró su mano derecha para tocarle el busto. En cuanto lo notó, el rostro de la joven mostró incomodidad y se alejó.

