MasterChef Celebrity: por qué “La Bebeshita” rompió en llanto en pleno programa

Daniela Alexis (Foto: Instagram/@alexissoy)

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, no pudo resistir las lágrimas tras recibir una fuerte crítica por parte del chef Herrera en MasterChef Celebrity México. El platillo desafortunado fue una salsa que provocó el desagrado de Herrera.

La preparación para mantenerse en la disputa televisiva fue un plato de carnitas junto a una salsa. La Bebeshita se vio en apuros, pues llegó hasta la última instancia antesala a la eliminación.

La influencer nombró a su plato Albondiguita, en tributo a su mascota que es un cerdito. El plato fuerte pasó sin mayores revisiones, pero a la hora de probar el acompañamiento, las muecas surgieron.

El primer juez en pasar a degustar fue Joserra. Al ingerir las carnitas, no mostró mayor impacto: todo lo contrario al probar la salsa. Inmediatamente hizo un gesto de desagrado.

Chef José Ramón y Herrera (Foto: Instagram/@masterchefmx).

La salsa, en palabras de La Bebeshita, estaba elaborada de tuna, cebolla y chiles diversos. El chef Joserra no dudó en resaltarle que cuando la guarnición es muy seca, la salsa debe dar el relevo hacia el equilibrio.

La chef Betty, caracterizada por ser la más dulce de la mesa de críticos, comentó con bastante cuidado.

No obstante, el regaño se suscitó durante la preparación del platillo de salvación. Al llegar a la estación de La Bebeshita, el chef Herrera habló ácidamente: “Yo no sé qué chingados estás haciendo aquí que me está dando una alergia”.

Al probar una cucharadita de la salsa de Daniela Alexis, el fastidio del chef se hizo presente. “¡¿Qué chingados hiciste?! Está horrible”, dijo el chef sin ningún tapujo.

“Esta horrible esta salsa. Pica, está toda desbalanceada, tiene semillas (de tuna)”, explicó el cocinero norteño. Después de la evaluación de la salsa, la influencer no pudo contener más las lágrimas.





Sin embargo, la participante de MasterChef Celebrity aún contaba con tiempo para recomponer su error, al menos así se lo hizo ver Herrera.

“Pon atención, por atención. Si lloras, pierdes. Lo vas a hacer bien, pero necesito que te concentres en lo que te voy a decir”, expuso el juez calificador y le compartió una receta para mejorar su salsa.

Antes de retirarse de la estación de cocina, el chef Herrera, también escritor y columnista, bromeó con que debería tomarse un tequila. Esto debido a que en los ingredientes sobresalía este licor.

José Joel y "La Bebeshita" (Foto: Instagram/@masterchefmx).

Uno de los primeros en reaccionar al llanto de Mauricio Islas, quien estaba desde el balcón auxiliando a la influencer. El actor argumentó que el cocinero llegó y probó durante la preparación, por lo que la salsa aún no cobraba forma.

Pese a estar en la última instancia, muy cerca de la eliminación, La Bebeshita continuará una semana más en el reality show de cocina de la televisora del Ajusco.

¿Quién fue eliminado de MasterChef?

Junto a La Bebeshita, José Joel encaró la elección del eliminado de MasterChef. El hijo del Príncipe de la canción fue el quinto expulsado de la competencia. Su plato fuerte, es decir las carnitas, sufrieron varios desperfectos que lo orillaron al final.

Fue la chef Betty quien señaló las fallas técnicas que propiciaron la eliminación de José Joel. Uno de los puntos a resaltar fue que el cocimiento de las carnitas se sobrepasó: quemándolas a su paso.

Reto de eliminación (Foto: Instagram/@masterchefmx).

Además, señala la jueza, la salsa no tenía la consistencia adecuada, sumando a los desaciertos que en general tuvo su cocinada.

MasterChef se encamina a su sexta semana de transmisión. El programa es emitido en Azteca Uno los días viernes a las 19:30 horas. Anterior a José Joel, el más reciente eliminado fue William Valdés.

El conductor de Venga La Alegría aprovechó el ya no estar en el programa para hablar con más sinceridad. Valdés apuntó que fue víctima de un comentario xenofóbico por parte de Herrera.

Esto, supuestamente, sucedió durante los primeros días de grabación del programa. William Valdés, en búsqueda de romper el hilo, halagó la cámara que portaba el chef Herrera, quien respondió: ¿ Y tú quién eres? Ah, eres el cubanito. Celebridad en este país tú no eres, este país es de mexicanos”.

SEGUIR LEYENDO: