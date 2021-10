Julio Preciado regresa a la Banda El Recodo: cuándo y en dónde se presentarán

El cantante se reintegra a la banda después de 23 años Foto: Cuartoscuro

La relación entre Julio Preciado y la Banda el Recodo de Cruz Lizárraga está estrechamente relacionada por el sinfin de éxitos musicales que durante el tiempo en el que el cantante fue vocalista de la banda crearon. Aunque un posible reencuentro ya había sido manejado meses atrás, la salud del intérprete no se encontraba del todo bien, lo que impedía por completo que algo se concretara.

Después de anunciar que se sometería a una cirugía de banda gástrica, su salud parece haber mejorado al grado de que el pasado 21 de septiembre revelara la noticia oficial de su regreso al Recodo, concretando así lo que parecía una fantasía para los fans del sinaloense y una oportunidad para la banda de revivir una de sus épocas más exitosas.

La primera fecha será el 13 de noviembre (Foto: Antonio Cruz/Cuartoscuro)

Tras perder más de 35 kilos, es el intérprete de éxitos como Acábame de Matar, Lo Mejor Fue Perderte o Seis Pies Abajo quien revela de manera oficial cuáles son las fechas ya programadas y que se encuentran a la venta por el momento solo para seguidores que residen en los Estados Unidos.

Serán los próximos 13 y 14 de noviembre las primeras presentaciones con una sede en el estado de California, para después llevar el show a Chicago los días 24 y 26 del mismo mes.

“Yo me siento muy motivado como ser humano. Ya no lloro cuando me voy al clóset a ver mi ropa; ahora lloro porque se está yendo toda la ropa y la verdad que te motiva muchísimo. Creo que si lo hubiera sabido antes que me iba a cambiar la vida de esa manera me la hubiera hecho desde hace muchísimo tiempo y estoy bien emocionado la verdad de tener una nueva vida y conocer a un nuevo Julio Preciado que hace mucho tiempo que no lo veía”, comentó el vocalista para Ventaneando.

Julio Preciado antes de someterse a la cirugía

Aunque previamente “Poncho” Lizárraga había ya confirmado la gira de reencuentro, en ese momento no se quiso dar mayores detalles debido a que aún no se sabía si realmente la salud de Julio Preciado lo podría permitir este mismo año.

“Lo que se haga vamos a disfrutarlo. A nosotros nos encanta hacer música, a Julio le encanta cantar y poder estar de nueva cuenta en los mismos escenarios es algo muy padre, personalmente”, declaró en entrevista para Hoy.

El intérprete aseguró que a pesar de haber bajado esa cantidad de kilos, lo ideal sería perder 5 más, por lo que al iniciar una gira en conjunto con el Recodo no descuidará su salud y se mantendrá con las indicaciones médicas que ha seguido. De no ser así su estómago podría “volver a inflarse” y dañar su salud severamente.

Julio Preciado así luce con 35 kilo menos (Foto: Ventaneando)

“Poncho” Lizárraga también aseguró que esta unión se está realizando como regalo para los fans de corazón de la agrupación, pues desde su entrada en 1991 cuando salió el entonces vocalista Conrado Calderón los éxitos fueron inminentes. La separación siete años más tarde no fue algo bien recibido por el público.

Aunque por el momento no se ha confirmado ninguna fecha para México, los fans han comentado en redes sociales que “no deben quedar fuera del tour” pues sería “una gran grosería al público que los vio crecer”, según usuarios en Twitter.

De concretarse una gira dentro de la República mexicana, sus seguidores en Instagram piden que den fechas y sedes para la mayor parte de los estados. Se logran leer mensajes como: “que en esta ocasión no solo sea el norte” o “México no solo es Guadalajara, Monterrey y la CDMX”.

